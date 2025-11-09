Магнитная буря 9 ноября: что известно

Магнитная буря. / © pixabay.com

В воскресенье, 9 ноября, магнитная буря стала менее интенсивной, но магнитные колебания по-прежнему остаются. Ожидается К-индекс 4.7, граничащий с красным уровнем.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Солнечная активность остается высокой. Ожидается, что эффекты корональных дыр сохранятся в течение нескольких дней, прежде чем постепенно исчезнут. Сегодня же буря может быть умеренной – уровень G1–G2 по шкале бурь.

Магнитная буря 9 ноября. Фото: Meteoagent.

Заметим, метеозависимые люди могут испытывать ухудшение самочувствия. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Часто во время магнитных бурь возникает головная боль, головокружение, тошнота, боли в суставах, усталость и бессонница.

Напомним, 7 ноября Землю накрыла мощная магнитная буря года. Ученые отмечают, что произошло несколько крупных вспышек класса X и M, сопровождавшихся корональными выбросами массы.