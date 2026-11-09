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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 9 ноября: сколько баллов будет

Мощные магнитные бури способны воздействовать на организм.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 9 ноября, магнитная буря немного ослабла. Она опустилась до среднего желтого уровня. Ожидается возмущение с К-индексом 4.7.

Об этом сообщает портал meteoagent и Британская геологическая служба.

Поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры оказал влияние на магнитное поле Земли, а потому геомагнитная активность усилилась. Последние два дня была еще повышена скорость солнечного ветра. Впрочем, теперь влияние корональной дыры постепенно стало ослабевать.

Магнитная буря 9 ноября. ФОТО: meteoagent.

Магнитная буря 9 ноября. ФОТО: meteoagent.

Заметим, что магнитные бури и до начала и после сильного возмущения влияют на здоровье людей. Особенно склонны к ухудшению метеозависимые самочувствия, лица с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут быть головные боли, повышенное давление, слабость, бессонница и т.д.

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