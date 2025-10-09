Магнитная буря 9 октября: какая ее мощность

Магнитная буря. / © Credits

В четверг, 9 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. Активность Солнца ослабнет и опустится К-индексу 3, что соответствует слабым возмущениям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Остается возможность второго удара коронального выброса масс. В общем, возможны условия от тихого до активного с вероятностью достижения бури G1, если произойдет значительный удар.

Заметим, что сегодня солнечные возмущения совсем неощутимы. Впрочем, они оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после завершения. Именно поэтому метеозависимые люди все же могут чувствовать себя не очень хорошо.

