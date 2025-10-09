ТСН в социальных сетях

Магнитная буря 9 октября: какая ее мощность

Солнечная активность остается на низком уровне.

Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря.

В четверг, 9 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. Активность Солнца ослабнет и опустится К-индексу 3, что соответствует слабым возмущениям.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.

Остается возможность второго удара коронального выброса масс. В общем, возможны условия от тихого до активного с вероятностью достижения бури G1, если произойдет значительный удар.

Магнитная буря 9 октября.

Магнитная буря 9 октября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что сегодня солнечные возмущения совсем неощутимы. Впрочем, они оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после завершения. Именно поэтому метеозависимые люди все же могут чувствовать себя не очень хорошо.

