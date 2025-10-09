- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 83
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 9 октября: какая ее мощность
Солнечная активность остается на низком уровне.
В четверг, 9 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. Активность Солнца ослабнет и опустится К-индексу 3, что соответствует слабым возмущениям.
Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британская геологическая служба.
Остается возможность второго удара коронального выброса масс. В общем, возможны условия от тихого до активного с вероятностью достижения бури G1, если произойдет значительный удар.
Заметим, что сегодня солнечные возмущения совсем неощутимы. Впрочем, они оказывают влияние на организм как до начала бури, так и после завершения. Именно поэтому метеозависимые люди все же могут чувствовать себя не очень хорошо.
Напомним, мы писали о том, чего нельзя делать во время гриппа и простуды, ведь эти ошибки мешают вам поправиться.