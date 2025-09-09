- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 420
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 9 сентября: чего ожидать от солнечной активности
Сегодня солнечная активность ослабла.
Во вторник, 9 сентября, активность Солнца будет помфрной. Магнитная буря желтого уровня – К-индекс 4.
Об этом сообщает Мeteoagent и Британская геологическая служба.
Отмечается, что по состоянию на 07:00 скорость солнечного ветра несколько повышена из-за влияния корональной дыры, что увеличивает вероятность изолированных активных интервалов.
Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.
