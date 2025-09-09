Магнитная буря 9 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря 9 сентября / © Associated Press

Во вторник, 9 сентября, активность Солнца будет помфрной. Магнитная буря желтого уровня – К-индекс 4.

Об этом сообщает Мeteoagent и Британская геологическая служба.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 скорость солнечного ветра несколько повышена из-за влияния корональной дыры, что увеличивает вероятность изолированных активных интервалов.

Магнитная буря 9 сентября. Фото: Meteoagent.

Во время магнитных бурь у людей могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление и т.д. Поэтому медики советуют нормализовать сон, сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.

