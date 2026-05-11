Магнитная буря: как пережить 11 мая

Специалисты отмечают, что сильная магнитная буря 11 мая не прогнозируется. Также в ближайшие дни не ожидается значительных солнечных вспышек или резкого повышения солнечной активности.

Существенных магнитных бурь на Земле не прогнозируют

В понедельник, 11 мая, магнитной бури не ожидается.

По данным NOAA, уровень солнечной активности будет оставаться умеренным, а геомагнитные колебания не превысят слабые показатели.

Согласно прогнозу магнитных бурь, в течение суток Kp-индекс будет колебаться в пределах 1,33-2,67. Такие показатели соответствуют слабой геомагнитной активности и не считаются опасными.

На периоды таких геомагнитных колебаний организм может реагировать специфическими симптомами:

  • сильная головная боль или мигрень

  • резкие скачки артериального давления

  • чувство чрезмерной усталости и апатия

  • нарушение сна (бессонница или наоборот — сонливость)

  • раздражительность и эмоциональная нестабильность

  • головокружение и тошнота

  • тахикардия (ускоренное сердцебиение)

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

  • Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

  • Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

