Магнитная буря на Новый год: чего ожидать от Солнца 31 декабря

Солнце / © Associated Press

Астрофизики предупреждают о возможной геомагнитной активности именно в праздничную ночь. Причиной стала солнечная вспышка класса M4 и выброс корональной массы, зафиксированный в области пятен AR4318 еще 28 декабря. По прогнозам, шлейф этого взрыва достигнет нашей планеты 31 декабря или в первые часы 1 января 2026 года.

Об этом пишет Spaceweather.

Данные разных исследовательских центров несколько отличаются:

NOAA Space Weather Prediction Center прогнозирует начало бури на 1 января.

Solen.info предполагает, что активность начнется уже 31 декабря.

Впрочем, повод для волнений отсутствует. Ученые оценивают мощность будущей бури как G1 (самый низкий уровень). Это может повлечь за собой лишь незначительные колебания в электросетях и едва заметное влияние на работу спутников.

Кроме того, на праздники ожидается усиление солнечного ветра из-за корональной дыры CH1337, однако даже сочетание этих факторов не приведет к серьезным последствиям.

Для жителей Украины эта буря пройдет незаметно. Полярное сияние вследствие столь слабого удара можно будет наблюдать только в пределах Полярного круга.

Напомним, 30 декабря активность Солнца остается на слабом уровне. Ожидается магнитная буря с К-индексом 3 (зеленый уровень).