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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря набирает обороты: когда и кого заденет

В воскресенье геомагнитная активность в течение дня будет преимущественно невысокой.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В атмосфере наблюдается повышение скорости солнечного ветра

В атмосфере наблюдается повышение скорости солнечного ветра

Сегодня, 4 октября, геомагнитная активность может быть выше, чем днем раньше. В 27-дневном прогнозе ожидается максимальный Kp на уровне около 4, а активные условия прогнозируются также на 5-6 октября.

Kp 4 означает активное геомагнитное поле, но еще не магнитную бурю уровня G1. По шкале NOAA, категория G1 начинается от Kp 5.

Сегодня геомагнитная активность может достигнуть Kp 4,67 в промежутке 03:00–06:00 по всемирному времени. В остальные часы ожидаются более низкие значения — преимущественно от Kp 2,67 до 3,67.

Ранее сообщалось, что в начале октября геомагнитная ситуация может заметно измениться из-за выброса корональной массы, который произошел на Солнце 28 сентября.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

  • Поддерживать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

  • Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда, отказаться от алкоголя

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