Магнитная буря накроет Землю 18 августа: к чему готовиться метеозависимым

Магнитная буря 18 августа

Реклама

В понедельник, 18 августа, на Земле прогнозируют геомагнитные возмущения, которые могут достичь уровня магнитной бури G1. В то же время, специалисты допускают и более сильную активность — до уровня G2.

Об этом свидетельствуют прогнозы Центра прогнозирования космической погоды NOAA и Британской геологической службы (BGS).

Реклама

По данным NOAA, 18 августа вероятность слабой геомагнитной бури уровня G1 составляет 35%. Вероятность более сильного шторма категории G2 или выше оценивают в 5%.

Реклама

В то же время BGS прогнозирует повышенную геомагнитную активность в период с 17 по 18 августа. Средний уровень активности специалисты обозначили как «активный», а максимальный может достичь категории G2. С 18 по 20 августа средний уровень, по прогнозу службы, должен снизиться до «тихого», хотя отдельные возмущения могут соответствовать уровню G1.

По шкале NOAA G1 является незначительным уровнем геомагнитного шторма. При такой буре возможны слабые колебания в энергосистемах и незначительное влияние на работу спутников.

По данным сервиса Meteoagent, 18 августа геомагнитная активность также должна усилиться. К-индекс в этот день прогнозируют на уровне 6,7. В то же время, на 19–20 августа показатель должен снизиться до 4.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь:

Реклама

поддерживайте водный баланс, ограничите алкоголь и чрезмерное употребление кофеина;

старайтесь хорошо высыпаться и при необходимости находите время для короткого отдыха днем;

избегайте чрезмерных физических нагрузок и сильного эмоционального напряжения;

если у вас хронические заболевания, принимайте назначенные препараты по рекомендациям врача и держите необходимые лекарства рядом.

Магнитная буря

Новости партнеров