- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 470
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря не отступает: озвучена срочное предупреждение для всех на сегодня
Прогноз на 17 августа сейчас не выглядит как день сильной магнитной бури. Основной прогноз NOAA дает максимум Kp 4, но другие модели допускают кратковременный выход на уровень G1.
В понедельник, 17 августа 2026 года, геомагнитная ситуация может стать беспокойной. Наиболее заметное усиление колебаний магнитного поля ожидается примерно в обеденные часы по киевскому времени.
По актуальному прогнозу NOAA наибольшее ожидаемое значение планетарного индекса Kp на 17 августа составляет 4. Это повышенная геомагнитная активность, но еще не магнитная буря по шкале NOAA.
В то же время, британская метеослужба Met Office оценивает ситуацию несколько иначе. На 17 августа она прогнозирует повышение активности и возможные отдельные периоды слабой бури уровня G1, а также небольшую вероятность более сильного уровня G2. То есть ситуация может измениться, поэтому прогноз следует обновлять в течение дня.
Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не прекращать с особым усердием следить за собственным здоровьем.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя.