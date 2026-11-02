Магнитная буря не отступает: озвучено срочное предупреждение на сегодняшний день

Землю накроет магнитная буря / © ТСН.ua

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В понедельник, 2 ноября, ожидается солнечная активность с К-индексом 2,7 (зеленый уровень).

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

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Ночью Kp индекс будет составлять 2,67–3,00. Утром показатель будет оставаться на уровне 3,00, а ближе к полудню снизится до 2,67.

Во второй половине дня геомагнитная активность будет ниже. Вечером показатель может опуститься до 1,67, а в конце суток снова поднимется и составит 2,00.

По оценке NOAA, значительных изменений солнечного ветра, которые могли бы повлечь за собой более сильные геомагнитные возмущения, не прогнозируют.

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После повышенной активности 1 ноября геомагнитная ситуация должна успокоиться. Прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Воздействие магнитной бури на организм человека:

снижение сердечного ритма, что указывает на повышенную нагрузку на сердце и может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний

повышение уровня тревожности, раздражительности

нарушение сна. Изменения в магнитном поле Земли могут влиять на циркадные ритмы человека, что приводит к нарушениям сна, усталости и снижению концентрации внимания

рост риска тромбообразования вследствие повышения концентрации тромбоцитов и фибриногена

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