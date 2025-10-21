ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
96
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря отступает: когда Земля наконец-то вернется к спокойствию

После серии геомагнитных бурь уровня G1-G2 Земля входит в спокойный период. Ученые сообщили, когда влияние Солнца ослабнет.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

На Земле фиксируют повышенную солнечную активность, вызванную мощным потоком солнечного ветра из корональных дыр на Солнце. Из-за этого в последние дни наблюдалась серия геомагнитных возмущений, которые вызвали магнитные бури уровня G1-G2. Сейчас специалисты прогнозируют, что активность постепенно будет снижаться.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Скорость солнечного ветра остается повышенной из-за мощного потока, который вырвался из корональной дыры на поверхности Солнца. По оценкам экспертов, такая активность будет сохраняться еще примерно сутки, после чего начнет постепенно спадать.

Ожидается, что 22-23 октября геомагнитная активность снизится до состояния «тишины», а магнитное поле Земли вернется к спокойному уровню. Это означает, что в ближайшие дни метеочувствительные люди могут почувствовать заметное облегчение.

По состоянию на 21 октября индекс геомагнитной возмущенности (K-индекс) составляет 4, а уровень резонансов Шумана остается в норме.

Магнитная буря 21 октября. Фото: meteoagent

Магнитная буря 21 октября. Фото: meteoagent

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь:

  • пейте много воды, откажитесь от алкоголя и ограничьте кофеин;

  • старайтесь высыпаться — даже короткий дневной сон улучшит состояние;

  • уменьшайте уровень стресса и избегайте переутомления;

  • если имеете хронические заболевания — держите лекарства под рукой и придерживайтесь рекомендаций врача.

Напомним, во вторник, 21 октября, магнитная буря опустится до зеленого уровня. Это — К-индекс 3, что соответствует слабому возмущению.

Дата публикации
Количество просмотров
96
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie