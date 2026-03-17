Магнитная буря сегодня: как может повлиять на самочувствие и что делать

Серьезных магнитных бурь в ближайшее время не прогнозируют

Сегодня, 17 марта 2026 года, существенная магнитная буря предварительно не прогнозируется, а геомагнитная ситуация ожидается от спокойной до слегка нестабильной.

По данным NOAA SWPC, не ожидается шторм уровня G1 или выше, то есть официальных признаков даже слабой магнитной бури пока нет.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наши самочувствие и настроение.