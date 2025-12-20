Магнитная буря: стало известно, ударит ли она на выходные – 20-21 декабря

Магнитная буря. / © Associated Press

В субботу, 20 декабря, и в воскресенье, 21 декабря, магнитных бурь не ожидается. Активность Солнца будет низкой – ожидается К-индекс-3 и К-индекс 1,7 соответственно.

Об этом сообщает британская геологическая служба.

Такая активность Солнца соответствует слабым магнитным бурям. По информации ученых, скорость солнечного ветра снижается, ведь Земля выходит из-под влияния высокоскоростного потока из корональной дыры. Ожидается, что геомагнитные условия будут спокойны.

По данным британских ученых, еще один высокоскоростной поток станет геоэффективным в конце суток 22 декабря. Это может повлечь за собой некоторые периоды активных геомагнитных условий, с вероятностью некоторых периодов STORM G1 в начале следующей недели.

Прогноз магнитных бурь на 20-21 декабря. Фото: meteoagent.

