ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
771
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря ударила с еще большей новой силой: какая активность 12 ноября

Сегодня ожидается мощная магнитная буря.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 12 ноября, Землю покроет очень сильная магнитная буря. Показатель возрастет до К-индекса 8. Это красный уровень, способный влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

В последние дни произошло несколько вспышек, повлекших за собой быстрое асимметричное полное гало-коронное массовое излучение, направленное на Землю. Это, вероятно, приведет к значительной геомагнитной активности шторма G1 с возможными условиями к штормам G3.

Благодаря комбинированному воздействию нескольких прибытий, особенно если корональные выбросы массы сольются, существует вероятность того, что шторм 12-13 ноября может достичь строгого уровня G4.

Магнитная буря 12 ноября. Метеоагент.

Магнитная буря 12 ноября. Метеоагент.

Мощная магнитная буря может повлиять на лиц, чувствительных к переменам погоды. Влиянию также подвергаются беременные женщины, пожилые люди, люди, имеющие хронические заболевания и т.д.

Медики советуют следует избегать стрессовой, ограничить физические нагрузки и соблюдать режим сна. сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и кофе.

Как сообщалось, 11 ноября произошла самая мощная солнечная вспышка 2025 года. Он выбросил волну солнечной радиации, которая уже начала оказывать влияние на Землю. Мощная вспышка класса X5.1, способная нарушить работу спутников, высокочастотной радиосвязи и полетов на большой высоте, вызвала радиотемнение над Европой и Африкой.

Дата публикации
Количество просмотров
771
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie