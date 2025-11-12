Магнитная буря ударила с еще большей новой силой: какая активность 12 ноября

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду, 12 ноября, Землю покроет очень сильная магнитная буря. Показатель возрастет до К-индекса 8. Это красный уровень, способный влиять на самочувствие людей.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

В последние дни произошло несколько вспышек, повлекших за собой быстрое асимметричное полное гало-коронное массовое излучение, направленное на Землю. Это, вероятно, приведет к значительной геомагнитной активности шторма G1 с возможными условиями к штормам G3.

Благодаря комбинированному воздействию нескольких прибытий, особенно если корональные выбросы массы сольются, существует вероятность того, что шторм 12-13 ноября может достичь строгого уровня G4.

Магнитная буря 12 ноября. Метеоагент.

Мощная магнитная буря может повлиять на лиц, чувствительных к переменам погоды. Влиянию также подвергаются беременные женщины, пожилые люди, люди, имеющие хронические заболевания и т.д.

Медики советуют следует избегать стрессовой, ограничить физические нагрузки и соблюдать режим сна. сбалансировать свой водный баланс, предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя и кофе.

Как сообщалось, 11 ноября произошла самая мощная солнечная вспышка 2025 года. Он выбросил волну солнечной радиации, которая уже начала оказывать влияние на Землю. Мощная вспышка класса X5.1, способная нарушить работу спутников, высокочастотной радиосвязи и полетов на большой высоте, вызвала радиотемнение над Европой и Африкой.