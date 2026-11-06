Магнитная буря усилилась: чего ждать от активности Солнца 6 ноября

Магнитная буря / © Associated Press

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В пятницу, 6 ноября, магнитная буря усилится и достигнет средней мощности. Ожидается возмущение желтого уровня с К-индексом 4,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

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Скорость солнечного ветра вернулась к обычным показателям после незначительного повышения, вызванного, вероятно, влиянием корональной дыры. В то же время, в первом прогнозном периоде сохраняется небольшая вероятность касательного влияния коронального выброса массы (CME).

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Во втором периоде ожидается влияние другого скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Это может повлечь за собой повышение геомагнитной активности до уровня ACTIVE, а иногда — слабую магнитную бурю класса G1.

Магнитная буря 6 ноября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за усиленного потока заряженных частиц от Солнца. Чаще всего такие явления связаны с солнечными вспышками или потоками солнечного ветра из корональных дыр.

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