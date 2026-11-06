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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря усилилась: чего ждать от активности Солнца 6 ноября

В ближайшее время геомагнитная активность может возрасти до активного уровня.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 6 ноября, магнитная буря усилится и достигнет средней мощности. Ожидается возмущение желтого уровня с К-индексом 4,7.

Об этом стало известно из данных Meteoagent и Британской геологической службы.

Скорость солнечного ветра вернулась к обычным показателям после незначительного повышения, вызванного, вероятно, влиянием корональной дыры. В то же время, в первом прогнозном периоде сохраняется небольшая вероятность касательного влияния коронального выброса массы (CME).

Во втором периоде ожидается влияние другого скоростного потока солнечного ветра из корональной дыры. Это может повлечь за собой повышение геомагнитной активности до уровня ACTIVE, а иногда — слабую магнитную бурю класса G1.

Магнитная буря 6 ноября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря 6 ноября. Фото: Мeteoagent

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли, возникающее из-за усиленного потока заряженных частиц от Солнца. Чаще всего такие явления связаны с солнечными вспышками или потоками солнечного ветра из корональных дыр.

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