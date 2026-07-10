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Магнитная буря в Украине 10 июля: какая ее мощность
Пока условия геомагнитной среды спокойны.
Сегодня, 10 июля, солнечная активность ослабнет и магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 3,7.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Геомагнитная среда пока спокойная, а условия солнечного ветра остаются на фоновом уровне.
Впрочем, ожидается, что высокоскоростной поток от повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры станет геоэффективным уже в следующие несколько дней.
Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.
Специалисты отмечают, что магнитные колебания могут влиять на самочувствие. Особенно — учитывая, что предыдущие несколько дней тоже сильно штормило. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые люди.