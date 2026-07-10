ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
210
Время на прочтение
1 мин

Магнитная буря в Украине 10 июля: какая ее мощность

Пока условия геомагнитной среды спокойны.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 10 июля, солнечная активность ослабнет и магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 3,7.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Геомагнитная среда пока спокойная, а условия солнечного ветра остаются на фоновом уровне.

Впрочем, ожидается, что высокоскоростной поток от повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры станет геоэффективным уже в следующие несколько дней.

Магнитная буря 10 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 10 июля. Фото: meteoagent.

Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Специалисты отмечают, что магнитные колебания могут влиять на самочувствие. Особенно — учитывая, что предыдущие несколько дней тоже сильно штормило. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые люди.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
210
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie