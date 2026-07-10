Магнитная буря в Украине 10 июля: какая ее мощность

Магнитная буря / © Associated Press

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Сегодня, 10 июля, солнечная активность ослабнет и магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 3,7.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Геомагнитная среда пока спокойная, а условия солнечного ветра остаются на фоновом уровне.

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Впрочем, ожидается, что высокоскоростной поток от повторяющейся трансэкваториальной корональной дыры станет геоэффективным уже в следующие несколько дней.

Магнитная буря 10 июля. Фото: meteoagent.

Заметим, что прогноз активности Солнца может измениться. Ведь исследователи обновляют свои данные три часа.

Специалисты отмечают, что магнитные колебания могут влиять на самочувствие. Особенно — учитывая, что предыдущие несколько дней тоже сильно штормило. Наиболее подвержены этому влиянию метеозависимые люди.

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