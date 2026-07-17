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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря в Украине 17 июля: какая ее мощность

По данным ученых, ожидаются в целом спокойные геомагнитные условия.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © pixabay.com

В пятницу, 17 июля, солнечная активность будет слабой. Магнитная буря опустится до зеленого уровня — это К-индекс 2,7.

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

Ожидаются спокойные геомагнитные условия. Впрочем, по данным ученых, скорость солнечного ветра несколько повышена из-за корональной дыры. Впрочем, ожидается, что она постепенно снизится до уровня фона в течение следующих дней.

Магнитная буря 17 июля. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 17 июля. Фото: meteoagent.

Магнитные бури могут влиять на самочувствие некоторых людей, особенно тех, кто чувствителен к изменениям погоды и геомагнитной активности. В этот период некоторые могут испытывать головную боль, усталость, нарушение сна, перепады настроения или снижение концентрации.

Больше внимания к своему состоянию следует уделять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку они могут быть более чувствительны к таким изменениям. В то же время, научные исследования не имеют однозначного подтверждения, что магнитные бури непосредственно вызывают все эти симптомы.

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Дата публикации
Количество просмотров
907
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