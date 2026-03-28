ТСН в социальных сетях

Магнитная буря возвращается: когда ждать нового удара и кому будет тяжелее всего

В настоящее время скорость солнечного ветра повышена из-за влияния высокоскоростного потока корональной дыры.

Анастасия Павленко
Солнечная активность может вызвать магнитные волнения на Земле

Солнечная активность может вызвать магнитные волнения на Земле

Сразу несколько потоков плазмы, выброшенных из Солнца, направляются к Земле. Ученые прогнозируют появление сильной магнитной бури в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает Британская геологическая служба.

29 марта Землю накроет новый геомагнитный удар. Речь идет о влиянии высокоскоростного потока солнечного ветра, который формируется из-за активности корональной дыры на Солнце.

Время прибытия надвигающихся солнечных бурь все еще уточняется и зависит от того, какие из корональных выбросов массы все же достигнут нашей планеты.

Магнитными бурями называют мощные колебания в магнитосфере Земли. Их вызывает взаимодействие магнитного поля планеты с солнечными ветрами и интенсивными высвобождениями энергии Солнца.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут ощущать слабость, головные боли, головокружение, повышение или понижение артериального давления и изменения в сердцебиении.

Чтобы снизить влияние геомагнитных колебаний специалисты рекомендуют соблюдать полноценный режим сна, избегать перегрузок, ограничить употребление жирной пищи, кофе и алкоголя и пить больше воды и травяных чаев, чаще гулять на свежем воздухе.

