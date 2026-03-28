Магнитная буря возвращается: когда ждать нового удара и кому будет тяжелее всего

Солнечная активность может вызвать магнитные волнения на Земле

Реклама

Сразу несколько потоков плазмы, выброшенных из Солнца, направляются к Земле. Ученые прогнозируют появление сильной магнитной бури в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает Британская геологическая служба.

29 марта Землю накроет новый геомагнитный удар. Речь идет о влиянии высокоскоростного потока солнечного ветра, который формируется из-за активности корональной дыры на Солнце.

Реклама

Время прибытия надвигающихся солнечных бурь все еще уточняется и зависит от того, какие из корональных выбросов массы все же достигнут нашей планеты.

Магнитными бурями называют мощные колебания в магнитосфере Земли. Их вызывает взаимодействие магнитного поля планеты с солнечными ветрами и интенсивными высвобождениями энергии Солнца.

Метеозависимые люди во время магнитных бурь могут ощущать слабость, головные боли, головокружение, повышение или понижение артериального давления и изменения в сердцебиении.

Чтобы снизить влияние геомагнитных колебаний специалисты рекомендуют соблюдать полноценный режим сна, избегать перегрузок, ограничить употребление жирной пищи, кофе и алкоголя и пить больше воды и травяных чаев, чаще гулять на свежем воздухе.