Магнитные бури 10–12 ноября: как ускорение солнечного ветра повлияет на Землю

Магнитная буря

Реклама

Несмотря на небольшой рост скорости солнечного ветра, во вторник, 10 ноября, геомагнитная обстановка будет стабильной — магнитных бурь не предполагается.

Об этом свидетельствуют данные британской геологической службы.

Реклама

«В целом в ближайшие сутки будет сохраняться спокойная геомагнитная ситуация, хотя местами возможны кратковременные всплески активности», — отмечают ученые.

Реклама

Аналогичный уровень геомагнитного фона — преимущественно спокоен, с единичными периодами повышения активности — будет сохраняться и в последующие два дня, 11 и 12 ноября.

В то же время ученые обнародовали тревожное исследование будущего нашей планетарной системы. По новым расчетам астрофизиков, солнечная система может потерять свою стабильность гораздо раньше, чем считалось ранее. Главным фактором этого является неравномерный сброс массы Солнцем на финальной стадии его эволюции.

Исследователи выяснили, что звезда будет выбрасывать вещество импульсивно, из-за чего его гравитационное тяготение будет постоянно меняться. Это приведет к серьезному деформированию орбит Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Компьютерное моделирование показало: в 90% сценариев солнечная система полностью распадается в течение трех миллиардов лет после того, как Солнце превратится в белого карлика.

Авторы работы отмечают, что полученные результаты заставляют астрономов кардинально пересмотреть текущие теории о продолжительности существования и стабильности планетных систем во Вселенной.

Реклама

Новости партнеров