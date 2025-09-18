Магнитные бури 18 сентября: чего ожидать от солнечной активности

Магнитные бури / © ТСН.ua

В среду, 18 сентября, геомагнитная ситуация будет оставаться стабильной, уровень возмущений не превысит К-индекс 3. Это означает, что магнитных бурь не прогнозируется, а магнитное поле Земли будет находиться в норме.

Об этом свидетельствуют данные сервисов космической погоды.

Подобные условия считаются безопасными как для работы техники, так и для самочувствия людей. После последних активных процессов на Солнце ситуация выровнялась, поэтому день обещает пройти без геомагнитных стрессов.

Британская геологическая служба уточняет, что остаточные проявления недавней бури окончательно исчезнут уже 19 сентября.

Что такое магнитные бури?

Магнитные бури возникают вследствие активности на Солнце. Во время вспышек или корональных выбросов в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда они достигают Земли, происходит взаимодействие с магнитосферой планеты, что и приводит к колебаниям, которые мы ощущаем как магнитные бури.

Хотя избежать таких явлений невозможно, прогнозы помогают уменьшить их влияние на организм. В дни повышенной активности врачи советуют ограничивать физические нагрузки, пить достаточно воды и придерживаться здорового режима сна. Это позволяет легче переносить периоды геомагнитных возмущений.

Напомним, в течение 15-17 сентября Землю накрыли мощные магнитные бури. В частности, 15 сентября зафиксировали бурю уровня G3, вызвавшую головную боль и перепады давления, а 16 сентября — бурю G2, которая влияла на здоровье людей и работу техники. 17 сентября геомагнитная ситуация стабилизировалась.