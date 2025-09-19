Магнитные бури 19 сентября: к чему готовиться метеозависимым

Магнитная буря / © pixabay.com

В пятницу, 19 сентября, магнитных бурь на Земле не прогнозируют — уровень солнечной активности составит К-индекс 1.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Специалисты отмечают, что параметры солнечного ветра уже вернулись к фоновым значениям. Это означает, что магнитное поле Земли стабилизировалось, и в ближайшие дни — с 19 по 21 сентября — ожидается спокойная обстановка.

Магнитная буря 19 сентября / Фото: ресурс Meteoagent

Для сравнения: с 10 по 17 сентября фиксировались несколько повышений геомагнитной активности, в том числе и бури средней силы. Однако уже с 18 сентября индекс резко снизился и ситуация нормализовалась.

Геомагнитная активность 19 сентября будет находиться на уровне «тишины», и будет благоприятной для самочувствия людей.

Напомним, вопреки прогнозам о наступлении длительного периода солнечного затишья, новые данные заставляют астрономов пересматривать свои представления о поведении нашей звезды. С 2008 года ученые фиксируют стабильный и неожиданный рост активности Солнца, который выходит за пределы известных 11-летних циклов.