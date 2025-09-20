Магнитные бури 20 сентября: повлияет ли активность Солнца на самочувствие

Магнитная буря / © Associated Press

В субботу, 20 сентября, магнитных бурь не прогнозируют — уровень солнечной активности будет оставаться в пределах «тишины» с К-индексом около 1.7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Специалисты объясняют, что параметры солнечного ветра вернулись к фоновым значениям, поэтому магнитное поле Земли стабилизировалось. В течение 20 сентября ожидается спокойная геомагнитная обстановка, благоприятная для самочувствия людей.

Магнитная буря 20 сентября / Фото: ресурс Meteoagent

В то же время ученые отмечают, что с 21 сентября возможны незначительные колебания, ведь высокоскоростной поток солнечного ветра может стать причиной кратковременной слабой бури уровня G1.

Геомагнитная активность 20 сентября будет оставаться спокойной и не будет представлять риска для здоровья или технических систем.

Ранее мы сообщали, что хотя ученые прогнозировали длительный период покоя Солнца, последние данные свидетельствуют об обратном. С 2008 года наблюдается устойчивый и необычный рост его активности, который выходит за рамки обычных 11-летних циклов.