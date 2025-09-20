- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 354
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитные бури 20 сентября: повлияет ли активность Солнца на самочувствие
20 сентября магнитное поле Земли будет спокойным. Солнечная активность приблизилась к фоновым значениям.
В субботу, 20 сентября, магнитных бурь не прогнозируют — уровень солнечной активности будет оставаться в пределах «тишины» с К-индексом около 1.7.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Специалисты объясняют, что параметры солнечного ветра вернулись к фоновым значениям, поэтому магнитное поле Земли стабилизировалось. В течение 20 сентября ожидается спокойная геомагнитная обстановка, благоприятная для самочувствия людей.
В то же время ученые отмечают, что с 21 сентября возможны незначительные колебания, ведь высокоскоростной поток солнечного ветра может стать причиной кратковременной слабой бури уровня G1.
Геомагнитная активность 20 сентября будет оставаться спокойной и не будет представлять риска для здоровья или технических систем.
Ранее мы сообщали, что хотя ученые прогнозировали длительный период покоя Солнца, последние данные свидетельствуют об обратном. С 2008 года наблюдается устойчивый и необычный рост его активности, который выходит за рамки обычных 11-летних циклов.