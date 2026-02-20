Как метеозависимым пережить магнитные бури 21-22 февраля

Следующие два дня ощутимых волнений не прогнозируется / © pixabay.com

Эксперты не прогнозируют магнитную бурю выходными 21-22 февраля и не предполагают наличие колебаний, которые могут оказать незначительное влияние на Землю в эти дни.

Об этом говорится в прогнозе ученых British Geological Survey Geomagnetism.

В последние дни наблюдалось несколько выбросов корональной массы, но считается, что ни один из них не направлен на Землю и не усилит возмущение, однако высокоскоростной поток корональных дыр прибудет 23 февраля — начнется магнитная буря уровня STORM G1.

Некоторые люди особенно чувствительны к магнитным бурям, поэтому могут ощущать головную боль, слабость, сонливость, раздражительность, нарушение концентрации, тревожность, апатию, изменения артериального давления и аритмию в дни высокой активности Солнца.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.