- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 166
- Время на прочтение
- 1 мин
Как метеозависимым пережить магнитные бури 21-22 февраля
Повышение геомагнитной активности до магнитной бури уровня STORM G1 ожидается в начале следующей недели. На выходных будет относительно спокойно.
Эксперты не прогнозируют магнитную бурю выходными 21-22 февраля и не предполагают наличие колебаний, которые могут оказать незначительное влияние на Землю в эти дни.
Об этом говорится в прогнозе ученых British Geological Survey Geomagnetism.
В последние дни наблюдалось несколько выбросов корональной массы, но считается, что ни один из них не направлен на Землю и не усилит возмущение, однако высокоскоростной поток корональных дыр прибудет 23 февраля — начнется магнитная буря уровня STORM G1.
Некоторые люди особенно чувствительны к магнитным бурям, поэтому могут ощущать головную боль, слабость, сонливость, раздражительность, нарушение концентрации, тревожность, апатию, изменения артериального давления и аритмию в дни высокой активности Солнца.
Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:
измерять давление и не пропускать назначенное лекарство
пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя
полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя
Что такое магнитная буря
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.