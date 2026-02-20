ТСН в социальных сетях

166
1 мин

Как метеозависимым пережить магнитные бури 21-22 февраля

Повышение геомагнитной активности до магнитной бури уровня STORM G1 ожидается в начале следующей недели. На выходных будет относительно спокойно.

Анастасия Павленко
В следующие два дня ощутимых волнений не прогнозируется

Следующие два дня ощутимых волнений не прогнозируется / © pixabay.com

Эксперты не прогнозируют магнитную бурю выходными 21-22 февраля и не предполагают наличие колебаний, которые могут оказать незначительное влияние на Землю в эти дни.

Об этом говорится в прогнозе ученых British Geological Survey Geomagnetism.

В последние дни наблюдалось несколько выбросов корональной массы, но считается, что ни один из них не направлен на Землю и не усилит возмущение, однако высокоскоростной поток корональных дыр прибудет 23 февраля — начнется магнитная буря уровня STORM G1.

Некоторые люди особенно чувствительны к магнитным бурям, поэтому могут ощущать головную боль, слабость, сонливость, раздражительность, нарушение концентрации, тревожность, апатию, изменения артериального давления и аритмию в дни высокой активности Солнца.

Для того чтобы уберечь себя от плохого самочувствия, рекомендуется:

  • измерять давление и не пропускать назначенное лекарство

  • пить больше воды, избегать «тяжелой» пищи, кофе и алкоголя

  • полноценно спать и отдыхать, не перегружать себя

Что такое магнитная буря

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

