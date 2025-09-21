Магнитные бури 21 сентября: скажется ли они на здоровье людей

Магнитная буря / © Credits

Реклама

21 сентября на Земле ожидается повышение геомагнитной активности — прогнозируется шторм уровня G1.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Специалисты отмечают, что предыдущие дни прошли в режиме «тишины», однако в течение 21 сентября возможны колебания магнитного поля, которые поднимут К-индекс выше 4. По прогнозам, причиной возмущений станет высокоскоростной поток солнечного ветра из корональной дыры.

Реклама

Магнитная буря G1 считается слабой, однако даже она может влиять на работу спутниковых и навигационных систем, качество радиосвязи, а также на самочувствие метеочувствительных людей.

В то же время эксперты отмечают, что и 22 сентября геомагнитная ситуация на Земле будет оставаться нестабильной, хотя сильных бурь пока не прогнозируют.

Напомним, по словам эксперта по космической погоде Бена Дэвидсона, Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить большинство людей на планете.