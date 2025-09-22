Магнитные бури 22 сентября: будет ли угроза для метеозависимых

Магнитная буря / © Credits

Реклама

В воскресенье, 22 сентября, на Земле возможно повышение геомагнитной активности. По данным британской службы геологии (BGS), в этот день прогнозируется слабый магнитный шторм уровня G1.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба

Специалисты объясняют, что причиной может стать высокоскоростной поток солнечного ветра, который поступает из корональной дыры на Солнце. Он может вызвать возмущения в магнитосфере Земли и стать причиной кратковременных активных периодов.

Реклама

В течение 19-21 сентября ситуация оставалась стабильной: геомагнитные условия классифицировали как «тишину». Лишь в интервале 21-22 сентября вероятен выход показателей на уровень слабого шторма.

Шторм G1 относится к самой низкой категории магнитных возмущений и, как правило, не имеет существенных последствий. Однако службы космической погоды внимательно отслеживают развитие ситуации.

Напомним, по словам эксперта по космической погоде Бена Дэвидсона, Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить большинство людей на планете.