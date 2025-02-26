Магнитные бури 26 февраля: чего ожидать от солнечной активности

Специальных лекарств от магнитных бурь не существует, однако снять неприятные симптомы можно с помощью обычных обезболивающих и отдыха.

Магнитная активность 26 февраля существенно снизится. К-индекс будет составлять 3, что соответствует зеленому уровню.

Об этом сообщил центр прогнозирования космической погоды (SWPC).

Это означает, что большинство метеозависимых людей не будут ощущать значительного влияния на организм.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Магнитная буря – это явление, вызванное взрывами и вспышками на Солнце, в которых выделяется большое количество энергии. Потоки заряженных частиц (протонов и электронов) устремляются в космос, и когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитной бурей.

Из-за изменений в магнитном поле планеты многие могут чувствовать:

головные боли;

быстрая усталость;

повышенный уровень стресса.

Напомним, 26 февраля 2025 года празднуют свои именины Иван, Николай, Петр, Сергей, Анна.

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