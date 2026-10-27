Магнитные бури 27–28 октября: чего ожидать и повлияют ли они на самочувствие

Магнитные бури / © ТСН.ua

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27 и 28 октября мощных магнитных бурь на Земле не предсказывают. По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC, геомагнитная активность остается низкой: максимальный К-индекс не превысит 2,33, тогда как магнитная буря начинается от показателя 5.

Об этом свидетельствует прогноз Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

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Магнитные бури 27–28 октября: какой будет солнечная активность

Во вторник, 27 октября, геомагнитная обстановка будет преимущественно спокойной. По прогнозу NOAA/SWPC, К-индекс в течение суток будет колебаться от 1,00 до 2,33. Такие характеристики не соответствуют уровню магнитной бури.

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Высокую активность прогнозируют в конце суток — К-индекс может подняться до 2,33. Однако это все равно существенно ниже показателя 5, от которого начинается геомагнитная буря.

«Геомагнитных бурь уровня G1 (слабых) или более сильных не ожидается. Значительные временные или повторяющиеся явления солнечного ветра также не прогнозируют», — отметили в Центре прогнозирования космической погоды NOAA.

В среду, 28 октября, ситуация будет еще более спокойной. К-индекс ожидается в пределах 1,33-1,67.

В NOAA отмечают, что 27-28 октября геомагнитных бурь уровня G1 или выше не ожидается. Значительных явлений солнечного ветра, которые могли бы повлечь за собой сильные возмущения магнитного поля Земли, также не прогнозируют.

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Таким образом, по актуальному прогнозу, 27 и 28 октября магнитных бурь не ожидается.

К-индекс магнитных бурь: что означают показатели от 0 до 9

Для оценки геомагнитной активности используют планетарный К-индекс. В Центре прогнозирования космической погоды NOAA объясняют, что этот показатель отражает возмущение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли и измеряется по шкале от 0 до 9: чем выше показатель, тем сильнее возмущено магнитное поле.

«К-индекс количественно определяет возмущение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли целым числом в диапазоне от 0 до 9, где 1 означает покой, а 5 и более — геомагнитную бурю», — объясняют в NOAA/SWPC.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA/SWPC, показатели К-индекса до 4 не соответствуют уровню геомагнитной бури. Слабая буря категории G1 начинается с К-индекса 5, а с ростом показателя повышается и интенсивность геомагнитного возмущения.

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Как объясняют специалисты NOAA/SWPC, космическая погода напрямую связана с процессами на Солнце. В частности, корональные выбросы массы и другие проявления солнечной активности могут вызвать возмущение магнитного поля Земли.

В Центре также отмечают, что мощные геомагнитные бури могут влиять на работу энергосистем, спутников, GPS и других навигационных систем, а также радиосвязи. При высокой геомагнитной активности полярное сияние может наблюдаться значительно южнее обычного.

Однако, по актуальному прогнозу NOAA/SWPC, 27–28 октября геомагнитных бурь не ожидается.

Магнитные бури и самочувствие: могут ли они влиять на здоровье

Специалисты отмечают, что в периоды повышенной геомагнитной активности некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, нарушение сна, раздражительность и общее ухудшение самочувствия. Однако научные данные о прямом влиянии магнитных бурь на организм человека остаются неоднозначными.

«В медицинской науке нет однозначно доказанного факта прямого воздействия магнитных бурь на здоровье. Например, именно буря повысила давление или вызвала головную боль — это не подтверждено», — объяснил врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, кандидат медицинских наук Отто Стойко.

По словам врача, большинство реакций, которые люди приписывают магнитным бурям, могут иметь совсем другие причины — недосып, стресс, чрезмерная нагрузка или хронические заболевания. Поэтому головные боли, слабость или другие симптомы не следует автоматически объяснять геомагнитными возмущениями, особенно если они сильны, возникают регулярно или долго не проходят.

Врачи также обращают внимание, что специальных препаратов от магнитных бурь не существует. Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют соблюдать назначенное лечение и не изменять схему приема препаратов без консультации с врачом.

«Надо посетить кардиолога, невролога, какого-нибудь профильного специалиста, если это связано в первую очередь с давлением», — советует врач-нейрохирург Марк Глухенький.

Независимо от уровня геомагнитной активности специалисты советуют придерживаться базовых правил, помогающих поддерживать нормальное самочувствие:

достаточно спать и соблюдать режим дня;

регулярно питаться и пить достаточно воды;

ограничить употребление алкоголя и избыточное количество кофеина;

поддерживать умеренную физическую активность;

по возможности больше времени проводить на свежем воздухе;

избегать переутомления и давать организму достаточно времени для отдыха;

людям с хроническими заболеваниями следовать рекомендациям своего врача и назначенной схемы лечения.

Если самочувствие существенно ухудшилось, появились необычные симптомы или они долго не проходят, медики советуют обратиться за профессиональной помощью, а не списывать свое состояние только на магнитную бурю.

Напомним, ранее специалисты прогнозировали низкую солнечную активность в течение 26-28 октября. Сильных магнитных бурь и ощутимых геомагнитных колебаний в эти дни не ожидали.

При этом прогнозы космической погоды могут изменяться. Данные о солнечной активности регулярно обновляют, а наиболее точными считаются прогнозы, составленные на ближайшие сутки.

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