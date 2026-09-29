Магнитные бури 29 сентября: к чему следует подготовиться метеозависимым людям

Магнитные бури 29 сентября 2026 года — прогноз на сегодня / © Associated Press

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Во вторник, 29 сентября, геомагнитная активность будет оставаться низкой. По прогнозам, магнитных бурь в этот день не ожидается.

Об этом сообщают портал meteoagent и Британская геологическая служба.

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Согласно прогнозу BGS, в период с полудня 29 сентября до полудня 30 сентября средний и максимальный уровни глобальной геомагнитной активности будут на уровне «тишина». Такой же прогноз служба дает и на период с 30 сентября по 1 октября.

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В Британской геологической службе также отметили, что после недавнего прохождения высокоскоростного потока из корональной дыры параметры солнечного ветра вернулись к фоновым уровням.

В то же время, по данным Meteoagent на 29 сентября, К-индекс составляет 2, что также соответствует низкой геомагнитной активности. Кроме того, сервис сообщает о солнечной вспышке класса B6.

Магнитная буря 29 сентября. Фото: Метеоагент.

Напомним, что геомагнитные бури могут влиять на электросети, работу космических аппаратов и радиосигналы, проходящие через ионосферу или отражающиеся от неё. Этот показатель также важен для наблюдения за полярным сиянием.

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