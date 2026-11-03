Магнитные бури 3-5 ноября: готовит ли Солнце новый удар по Земле

Магнитная буря / © ТСН.ua

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Во вторник, 3 ноября, магнитные бури на Земле не прогнозируют. По данным Британской геологической службы (BGS), геомагнитная обстановка будет оставаться преимущественно спокойной не менее 5 ноября, однако возможны кратковременные периоды повышенной активности.

Стабилизация связана с постепенным понижением скорости солнечного ветра. Влияние корональной дыры, которая в минувшие выходные повлекла за собой геомагнитные возмущения, постепенно ослабевает.

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Магнитные бури 3–5 ноября: прогноз геомагнитной активности

По прогнозу Британской геологической службы, геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной с 14:00 3 ноября по 14:00 4 ноября по киевскому времени. Это относится как к среднему, так и к максимальному уровню геомагнитной активности.

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По объяснению специалистов Британской геологической службы, скорость солнечного ветра постепенно снижается, поскольку ослабевает влияние корональной дыры, повлекшей геомагнитные возмущения на выходных. Корональные дыры являются источниками усиленного потока солнечного ветра. Когда заряженные частицы этих участков достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитным полем, это может вызвать геомагнитные возмущения. Именно такое влияние наблюдалось в минувшие выходные.

«Это приведет к тихим геомагнитным условиям, хотя не исключены отдельные активные периоды», — отмечают в Британской геологической службе.

Следовательно, в ближайшие дни геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно стабильной. По оценкам специалистов возможны лишь незначительные колебания магнитного поля, которые не перерастут в длительную магнитную бурю. Однако в начале следующего дня ситуация может измениться.

«5 ноября на Землю может повлиять еще одна небольшая корональная дыра, однако это, вероятно, приведет лишь к непродолжительному усилению активности», — говорится в прогнозе Британской геологической службы.

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© УНІАН

Напомним, ранее мы писали, что в начале ноября геомагнитная активность будет постепенно снижаться после возмущений, вызванных влиянием солнечного ветра. По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 3-4 ноября магнитосфера Земли должна оставаться преимущественно спокойной, без существенных геомагнитных колебаний.

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