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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитные бури 7-8 сентября: какой будет их активность

В ближайшие дни геомагнитная активность будет средней, но прогноз может измениться.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Магнитная буря

Магнитная буря

В понедельник, 7 сентября, солнечная активность будет средней, так что магнитная буря поднялась до желтого уровня — К-индексу 14.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Во вторник, 8 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7 (желтый уровень), что также соответствует средним магнитным бурям.

Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс.

Ранее мы писали о том, что влияние скандинавского циклона повлекло за собой грозовые ливни и туманы, но в отдельных регионах удержится летняя жара до +30 градусов.

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