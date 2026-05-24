Магнитные бури: к чему готовиться сегодня, 24 мая

Сегодня геомагнитная активность не высока

Сегодня, 24 мая 2026 года, мощных магнитных бурь на Земле не ожидается. Геомагнитная активность остается в пределах нормы, без существенных колебаний магнитного поля.

Об этом пишет Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Согласно прогнозу, максимальный уровень геомагнитной активности 24 мая составит Kp 1.67. Это значительно ниже уровня магнитной бури, поэтому серьезное влияние на самочувствие большинства людей не прогнозируют.

Специалисты также отмечают, что в ближайшие дни не ожидаются мощные потоки солнечного ветра или сильные вспышки на Солнце. Геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной.

Как улучшить самочувствие

Наиболее чувствительны к магнитным бурам люди с хроническими болезнями или метеозависимостью. В этот период организм может хуже справляться с регуляцией нервной и сердечно-сосудистой систем, что и приводит к дискомфорту.

Чаще повышенная солнечная активность вызывает головную боль, раздражительность, колебания давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительным стрессом, а также пожилые люди.

Что советуют делать

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.

Просмотр ежедневного рациона. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя.

