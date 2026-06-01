Магнитные бури влияют на метеозависимых людей / © ТСН.ua

В июне ожидается несколько периодов повышенной солнечной активности, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, в июне 2026 года магнитные бури будут разной интенсивности.

Мощные магнитные бури ожидаются: 11 и 12 июня.

Геомагнитные шторма средней мощности прогнозируют: 4, 9 и 13 июня.

Слабые магнитные бури будут: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14-20 июня.

Как улучшить самочувствие

Наиболее чувствительны к магнитным бурям люди с хроническими болезнями или метеозависимостью. В этот период организм может хуже справляться с регуляцией нервной и сердечно-сосудистой систем, что и приводит к дискомфорту.

Чаще повышенная солнечная активность вызывает головные боли, раздражительность, колебания давления, нарушение сна и снижение работоспособности. Особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, длительным стрессом, а также пожилые люди.

Что советуют делать

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки.

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду.

Просмотр ежедневного рациона. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя.

