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Магнитные бури в мае: появился прогноз космической погоды на месяц
Сильных магнитных бурь в мае не ожидается.
В мае будет несколько дней с небольшими магнитными бурями. В то же время, сильных бурь в этом месяце ожидать не стоит.
Об этом говорится в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса. Это глобальный показатель геомагнитной активности по шкале от 0 до 9 (где 0 — отсутствие активности, а 9 — экстремальная магнитная буря).
В мае прогнозируют следующую космическую погоду:
1 мая — 2 (спокойствие);
2 мая — 4 (активность);
3 мая — 3 (беспокойство);
4 мая — 3 (беспокойство);
5 мая — 5 (небольшая магнитная буря);
6 мая — 5 (небольшая магнитная буря);
7 мая — 4 (активность);
8 мая — 4 (активность);
9 мая — 4 (активность);
10 мая — 4 (активность);
11 мая — 3 (беспокойство);
12 мая — 2 (спокойствие);
13 мая — 2 (спокойствие);
14 мая — 2 (спокойствие);
15 мая — 2 (спокойствие);
16 мая — 4 (активность);
17 мая — 4 (активность);
18 мая — 5 (небольшая магнитная буря);
19 мая — 3 (беспокойство);
20 мая — 3 (беспокойство);
21 мая — 3 (беспокойство);
22 мая — 2 (спокойствие);
23 мая — 2 (спокойствие);
24 мая — 2 (спокойствие).
Отметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.