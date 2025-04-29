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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитные бури в мае: появился прогноз космической погоды на месяц

Сильных магнитных бурь в мае не ожидается.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Магнитная буря

Магнитная буря

В мае будет несколько дней с небольшими магнитными бурями. В то же время, сильных бурь в этом месяце ожидать не стоит.

Об этом говорится в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса. Это глобальный показатель геомагнитной активности по шкале от 0 до 9 (где 0 — отсутствие активности, а 9 — экстремальная магнитная буря).

В мае прогнозируют следующую космическую погоду:

  • 1 мая — 2 (спокойствие);

  • 2 мая — 4 (активность);

  • 3 мая — 3 (беспокойство);

  • 4 мая — 3 (беспокойство);

  • 5 мая — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 6 мая — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 7 мая — 4 (активность);

  • 8 мая — 4 (активность);

  • 9 мая — 4 (активность);

  • 10 мая — 4 (активность);

  • 11 мая — 3 (беспокойство);

  • 12 мая — 2 (спокойствие);

  • 13 мая — 2 (спокойствие);

  • 14 мая — 2 (спокойствие);

  • 15 мая — 2 (спокойствие);

  • 16 мая — 4 (активность);

  • 17 мая — 4 (активность);

  • 18 мая — 5 (небольшая магнитная буря);

  • 19 мая — 3 (беспокойство);

  • 20 мая — 3 (беспокойство);

  • 21 мая — 3 (беспокойство);

  • 22 мая — 2 (спокойствие);

  • 23 мая — 2 (спокойствие);

  • 24 мая — 2 (спокойствие).

Отметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

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