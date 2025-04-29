Магнитные бури в мае: появился прогноз космической погоды на месяц

Магнитная буря

Реклама

В мае будет несколько дней с небольшими магнитными бурями. В то же время, сильных бурь в этом месяце ожидать не стоит.

Об этом говорится в прогнозе космической погоды от Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Мощность возмущения магнитного поля Земли определяют с помощью Kp-индекса. Это глобальный показатель геомагнитной активности по шкале от 0 до 9 (где 0 — отсутствие активности, а 9 — экстремальная магнитная буря).

Реклама

В мае прогнозируют следующую космическую погоду:

1 мая — 2 (спокойствие);

2 мая — 4 (активность);

3 мая — 3 (беспокойство);

4 мая — 3 (беспокойство);

5 мая — 5 (небольшая магнитная буря);

6 мая — 5 (небольшая магнитная буря);

7 мая — 4 (активность);

8 мая — 4 (активность);

9 мая — 4 (активность);

10 мая — 4 (активность);

11 мая — 3 (беспокойство);

12 мая — 2 (спокойствие);

13 мая — 2 (спокойствие);

14 мая — 2 (спокойствие);

15 мая — 2 (спокойствие);

16 мая — 4 (активность);

17 мая — 4 (активность);

18 мая — 5 (небольшая магнитная буря);

19 мая — 3 (беспокойство);

20 мая — 3 (беспокойство);

21 мая — 3 (беспокойство);

22 мая — 2 (спокойствие);

23 мая — 2 (спокойствие);

24 мая — 2 (спокойствие).

Отметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.