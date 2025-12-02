ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Магнитные бури в начале декабря: когда ожидать пика активности и кому следует быть осмотрительным

По данным космических прогнозов, первые пять дней декабря будут сопровождаться повышенной геомагнитной активностью.

Светлана Несчетная
С 1 по 5 декабря ожидается повышенная геомагнитная активность — возможны магнитные бури, которые могут повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Особо внимательными следует быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.

Какие дни ближайшей недели могут быть опасны, кто в зоне риска и как снизить влияние магнитных бурь на организм, пишет РБК-Украина.

Прогноз магнитных бурь до 5 декабря

По данным космических прогнозов, первые дни декабря будут сопровождаться повышенной геомагнитной активностью.

1 декабря, понедельник — была умеренная активность, Kp-4

2 декабря, вторник — буря начнет усиливаться, вечером к Кр-5

3 декабря, среда — магнитная буря уровня G1 (Kp 5-6)

4 декабря, четверг — магнитная буря уровня G1 (Kp 5-6), наиболее ощутимая для метеочувствительных.

5 декабря, пятница — постепенное снижение активности до уровня умеренной бури, Kp 3-4

Что такое магнитная буря

Геомагнитная буря — это нарушение магнитного поля Земли, вызванное потоком заряженных частиц из Солнца. Когда они достигают Земли, магнитосфера реагирует колебаниями, которые мы ощущаем как бури.

Интенсивность измеряют по шкале Kp:

  • Kp 3-4 — умеренная активность, возможен легкий дискомфорт.

  • Kp 5-7 — сильные возмущения, влияющие на технику и самочувствие.

Воздействие на технику

  • возможны перебои в работе GPS и спутниковых систем

  • сбои в радиосвязи и коммуникационных линиях

  • колебания напряжения в энергосетях

Воздействие на людей

Даже умеренные колебания могут вызвать:

  • головную боль

  • мигрень

  • головокружение

  • усталость

  • сонливость

  • перепады настроения

  • снижение концентрации и внимания

  • слабость

  • раздраженность

  • обострение хронических заболеваний.

Кто в группе риска

  • люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями

  • пациенты с гипертонией

  • метеочувствительные и метеозависимые люди

  • пожилые люди

  • пациенты с неврологическими или эндокринными расстройствами.

Как защититься

  • соблюдать режим сна и питания

  • избегать стресса и перегрузок

  • каждый день выходить на прогулку на свежем воздухе

  • проветривать помещение

  • пить достаточно воды

  • выделять время для отдыха

  • умеренная физическая активность

  • ограничить количество кофе и энергетических напитков, исключить жирную и вредную пищу, алкоголь

  • людям с хроническими болезнями — иметь под рукой необходимые лекарства

  • следить за прогнозами и предупреждениями учёных.

