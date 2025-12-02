- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 297
- Время на прочтение
- 2 мин
Магнитные бури в начале декабря: когда ожидать пика активности и кому следует быть осмотрительным
По данным космических прогнозов, первые пять дней декабря будут сопровождаться повышенной геомагнитной активностью.
С 1 по 5 декабря ожидается повышенная геомагнитная активность — возможны магнитные бури, которые могут повлиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Особо внимательными следует быть метеочувствительным и людям с хроническими заболеваниями.
Какие дни ближайшей недели могут быть опасны, кто в зоне риска и как снизить влияние магнитных бурь на организм, пишет РБК-Украина.
Прогноз магнитных бурь до 5 декабря
По данным космических прогнозов, первые дни декабря будут сопровождаться повышенной геомагнитной активностью.
1 декабря, понедельник — была умеренная активность, Kp-4
2 декабря, вторник — буря начнет усиливаться, вечером к Кр-5
3 декабря, среда — магнитная буря уровня G1 (Kp 5-6)
4 декабря, четверг — магнитная буря уровня G1 (Kp 5-6), наиболее ощутимая для метеочувствительных.
5 декабря, пятница — постепенное снижение активности до уровня умеренной бури, Kp 3-4
Что такое магнитная буря
Геомагнитная буря — это нарушение магнитного поля Земли, вызванное потоком заряженных частиц из Солнца. Когда они достигают Земли, магнитосфера реагирует колебаниями, которые мы ощущаем как бури.
Интенсивность измеряют по шкале Kp:
Kp 3-4 — умеренная активность, возможен легкий дискомфорт.
Kp 5-7 — сильные возмущения, влияющие на технику и самочувствие.
Воздействие на технику
возможны перебои в работе GPS и спутниковых систем
сбои в радиосвязи и коммуникационных линиях
колебания напряжения в энергосетях
Воздействие на людей
Даже умеренные колебания могут вызвать:
головную боль
мигрень
головокружение
усталость
сонливость
перепады настроения
снижение концентрации и внимания
слабость
раздраженность
обострение хронических заболеваний.
Кто в группе риска
люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями
пациенты с гипертонией
метеочувствительные и метеозависимые люди
пожилые люди
пациенты с неврологическими или эндокринными расстройствами.
Как защититься
соблюдать режим сна и питания
избегать стресса и перегрузок
каждый день выходить на прогулку на свежем воздухе
проветривать помещение
пить достаточно воды
выделять время для отдыха
умеренная физическая активность
ограничить количество кофе и энергетических напитков, исключить жирную и вредную пищу, алкоголь
людям с хроническими болезнями — иметь под рукой необходимые лекарства
следить за прогнозами и предупреждениями учёных.
