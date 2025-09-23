ТСН в социальных сетях

Магнитные буря 23 сентября: к чему готовиться метеозависимым

23 сентября Землю не обойдут магнитные бури — эксперты рассказали к чему готовиться метеозависимым.

София Бригадир
Магнитная буря

Магнитная буря / © ТСН.ua

Во вторник, 23 сентября, на Земле возможно усиление геомагнитной активности. Ожидается уровень «активный», который может вызвать кратковременные возмущения в магнитосфере планеты.

Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.

Специалисты объясняют, что скорость солнечного потока растет из-за поступления высокоскоростного потока из корональной дыры на Солнце. Это способно вызвать геомагнитные условия от уровня ACTIVE до шторма G1. 23 сентября может влиять на самочувствие метеозависимых людей.

В предыдущие дни активность оставалась спокойной, но в ночь с 22 на 23 сентября уже фиксировался шторм G1. Ожидается, что влияние солнечного ветра продлится еще и в течение 24 сентября, после чего показатели должны вернуться к фоновым уровням, ведь направленных на Землю корональных выбросов массы (CME) не наблюдается.

Магнитная буря 23 сентября. Фото: Meteoagent

Магнитная буря 23 сентября. Фото: Meteoagent

Напомним, эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон прогнозирует, что Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить большинство людей на планете.

