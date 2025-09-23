- Дата публикации
Магнитные буря 23 сентября: к чему готовиться метеозависимым
23 сентября Землю не обойдут магнитные бури — эксперты рассказали к чему готовиться метеозависимым.
Во вторник, 23 сентября, на Земле возможно усиление геомагнитной активности. Ожидается уровень «активный», который может вызвать кратковременные возмущения в магнитосфере планеты.
Об этом сообщили Meteoagent и Британская геологическая служба.
Специалисты объясняют, что скорость солнечного потока растет из-за поступления высокоскоростного потока из корональной дыры на Солнце. Это способно вызвать геомагнитные условия от уровня ACTIVE до шторма G1. 23 сентября может влиять на самочувствие метеозависимых людей.
В предыдущие дни активность оставалась спокойной, но в ночь с 22 на 23 сентября уже фиксировался шторм G1. Ожидается, что влияние солнечного ветра продлится еще и в течение 24 сентября, после чего показатели должны вернуться к фоновым уровням, ведь направленных на Землю корональных выбросов массы (CME) не наблюдается.
Напомним, эксперт по космической погоде Бен Дэвидсон прогнозирует, что Земля может оказаться на пороге катастрофического геомагнитного катаклизма, способного уничтожить большинство людей на планете.