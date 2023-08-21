Магниты на холодильнике опасны: почему лучше немедленно их убрать

Тема о том, как влияют магниты на холодильник, живо обсуждается в Сети уже несколько лет. Люди продолжают вести дискуссии, может ли магнитное поле навредить электронике. И действительно ли нельзя вешать магниты на холодильник?

Как магниты влияют на холодильник

Вот какие основные доказательства можно найти в Сети:

магниты могут испортить защитное покрытие на холодильнике — наибольший вред наносят неодимовые магниты, имеющие гораздо большую силу тяжести (в десятки раз), чем ферритовые. Поэтому на холодильнике могут сначала появиться царапины, затем начнет разрушаться верхний слой, а позже на металле будет заметна ржавчина;

— наибольший вред наносят неодимовые магниты, имеющие гораздо большую силу тяжести (в десятки раз), чем ферритовые. Поэтому на холодильнике могут сначала появиться царапины, затем начнет разрушаться верхний слой, а позже на металле будет заметна ржавчина; магнитное поле отрицательно влияет на электронные устройства – так может произойти, если размещать большое количество магнитов на местах, где проводится проводка. С течением времени некоторые элементы электросистемы будут сгорать (особенно это касается LED-ламп и различных датчиков);

– так может произойти, если размещать большое количество магнитов на местах, где проводится проводка. С течением времени некоторые элементы электросистемы будут сгорать (особенно это касается LED-ламп и различных датчиков); расшатывание крепления холодильника, если на дверце будет много магнитов – именно поэтому, если вы уже хотите повесить магнитики, тяжелые фигуры лучше крепить на боковые стенки.

Даже такие популярные производители холодильников как Bosch, LG, Атлант, Samsung указывают в инструкции, что вешать ферромагниты на их изделия не стоит.

Действительно ли лучше убрать магниты из холодильника: все "за" и "против"

Как магниты влияют на холодильник? / Фото: pixabay.com

Важные причины, почему лучше отказаться от магнитов:

украшениями с магнитами не стоит слишком сильно увлекаться людям с кардиостимуляторами – большое количество магнитов может создать сильное магнитное поле, которое выведет из строя стимулятор;

особенно сильное магнитное поле создают неодимовые магниты, которые могут даже вывести из строя электронику — от их использования точно лучше отказаться;

когда магниты перемещаются, возникают царапины – если повреждений будет много, корпус начнет ржаветь;

маленькие яркие магниты привлекают детей, они могут уронить их на голову и травмироваться — лучше отказаться от таких украшений или вешать их там, где дети не могут достать.

Тем не менее, ученые утверждают, если не переусердствовать, то ферромагниты практически не вредят холодильникам, разве что вы сможете повесить очень большое количество таких украшений. Но старые и тяжелые магниты лучше убрать.

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