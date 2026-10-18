Магниты на холодильнике: причина лишних затрат на электроэнергию, о которой мало кто знает

Магнитики на холодильнике / © pixabay.com

Реклама

Магниты на дверцах холодильника сами по себе не увеличивают потребление электроэнергии. Однако громоздкие сувениры и тяжёлые декоративные элементы, размещённые в неудобном месте, могут мешать дверцам плотно закрываться. Из-за этого холодильник будет терять холод, а компрессор будет работать интенсивнее, что может отразиться на счетах за электричество.

Об этом пишет венгерское издание Blikk.

Реклама

Распространенное мнение о том, что обычные магниты нарушают работу мотора или электроники холодильника, является мифом. Основная проблема заключается не в магнитном поле, а в том, могут ли предметы на дверцах препятствовать их полному закрытию.

Реклама

Тонкие декоративные магниты, как правило, не представляют угрозы для бытовой техники. Зато толстые сувениры, металлические зажимы или магнитные доски, особенно у краев дверц, иногда мешают уплотнителю плотно прилегать к корпусу.

В таком случае внутрь попадает тёплый воздух, повышается влажность, а компрессор вынужден работать дольше, чтобы поддерживать заданную температуру. Это также может привести к образованию конденсата и чрезмерному образованию льда в морозильной камере.

Как выявить проблему

Выявить возможную проблему можно самостоятельно менее чем за минуту. Для этого понадобится обычный лист бумаги.

Необходимо поместить его между резиновым уплотнителем и корпусом холодильника, закрыть дверцу и попробовать вытащить лист. Если бумага легко выскальзывает в определённом месте, это может свидетельствовать о недостаточно плотном прилегании уплотнителя.

Реклама

Если дверца закрывается неплотно, следует проверить, не мешают ли ей магниты или другие предметы. При необходимости можно изменить их расположение или проверить состояние уплотнителя.

Чтобы избежать лишних затрат электроэнергии, важно также не оставлять дверцу открытой надолго. Именно потеря холода, а не наличие магнитов как таковых, может привести к тому, что холодильник будет потреблять больше электроэнергии.

Напомним, лавровый лист обычно используют на кухне, однако некоторые хозяйки находят ему применение и при стирке. Этот домашний лайфхак рекомендуют для ухода за цветными вещами, которые после многочисленных циклов стирки теряют яркость.

Новости партнеров

Новости партнеров