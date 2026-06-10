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Магнитная буря 10 июня: чего ожидать от солнечной активности
Активность Солнца ослабла, геомагнитные условия будут спокойными.
В среду, 10 июня, магнитная буря значительно ослабит: опустится до зеленого уровня — К-индекс 3,3.
Об этом сообщили meteoagent, а также Британская геологическая служба.
Ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться в основном на спокойном уровне. Впрочем, через несколько дней может произойти усиление из-за влияния высокоскоростного потока из центрально расположенной корональной дыры. Существует возможность коротких интервалов STORM G1.
Заметим, что магнитные бури могут влиять на самочувствие людей как за несколько дней до начала, так и через несколько дней после окончания геошторма. В частности, ухудшается состояние метеозависимых, беременных, а также имеющих хронические заболевания.