Макароны будут вкусными, ароматными и нежными даже без сливочного масла: что нужно добавить

Как приготовить вкусные макароны / © unsplash.com

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Кажется, что без кусочка сливочного масла макароны получаются сухими и пресными. На самом деле существует не менее вкусный и более интересный вариант. Достаточно добавить обычный сливочный сыр без добавок, именно он сделает блюдо нежным, кремовым и насыщенным по вкусу. Стоит такой продукт недорого, а результат приятно удивит всю семью.

Почему сливочный сыр значительно лучше сливочного масла

Сливочный сыр обладает мягкой консистенцией, поэтому легко плавится в горячих макаронах. Он равномерно окутывает каждый кусочек, создавая нежный кремовый соус без надобности использовать сливочное масло или другие продукты, например дорогой пармезан.

Кроме того, сыр придает блюду легкий молочный вкус, который хорошо сочетается как с простыми гарнирами, так и с мясом, грибами или овощами.

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Как правильно добавлять сливочный сыр

После варки макарон не нужно полностью сливать всю воду. Лучше оставить примерно три столовых ложки отвара. Затем переложите горячие макароны обратно в кастрюлю, добавьте две-три столовых ложки сливочного сыра и перемешайте.

Благодаря теплу творог быстро расплавится, а небольшое количество горячего отвара поможет получить однородный нежный соус.

Какие специи сделают блюдо еще вкуснее

Чтобы вкус стал ярче, можно добавить щепотку черного перца, сушеный чеснок, паприку или ароматные итальянские травы. Также прекрасно понравятся измельченный укроп, петрушка и зеленый лук.

Если любите насыщеннейший вкус, сверху можно посыпать блюдо небольшим количеством твердого сыра.

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С чем лучше всего сочетаются такие макароны

Макароны со сливочным сыром можно подавать как самостоятельное блюдо или гарнир. Они отлично сочетаются с запеченной курицей, котлетами, тушеными грибами, обжаренными овощами, сосисками или домашними фрикадельками.

Также это хороший вариант для скорого ужина, когда нужно приготовить что-нибудь вкусное за считанные минуты.

Почему стоит попробовать именно этот способ

Сливочный сыр не только улучшает вкус макарон, но и делает их более сочными и нежными. Блюдо не пересыхает даже после охлаждения, а макароны не слипаются.

Такой простой кулинарный секрет позволяет превратить обычные макароны в аппетитное блюдо без дорогих ингредиентов и без использования сливочного масла. Это удачное решение для тех, кто хочет разнообразить ежедневное меню простым, доступным и вкусным способом.

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