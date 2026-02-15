Макароны будут вкусными и нежными даже без сливочного масла: добавьте это в воду во время варки

Что добавить в макароны вместо сливочного масла / © pixabay.com

Многие привыкли добавлять в макароны сливочное масло, считая, что именно оно делает их нежными, рассыпчатыми и ароматными. Но есть один кулинарный трюк, который позволяет получить отличный результат даже без масла. Его используют итальянские хозяйки, когда хотят подчеркнуть вкус блюда, не перегружая его лишними жирами. Секрет заключается в простом ингредиенте, который есть практически на каждой кухне.

Что добавить в воду во время варки макарон вместо сливочного масла

Оливковое масло холодного отжима. Достаточно только чайной ложки качественного оливкового масла на кастрюлю, чтобы макароны во время варки не слипались, становились более мягкими и эластичными, получали легкий аромат, лучше сочетались с соусами. В отличие от сливочного масла оливковое масло сохраняет натуральный вкус пасты и делает его текстуру более нежной. Соль в правильном количестве. Часто макароны получаются пресными, и хозяйки ошибочно думают, что это из-за отсутствия масла. На самом же деле основной вкус формирует соль. Идеальная пропорция: 1 столовая ложка соли на 3-4 литра воды. Такой соленый раствор позволяет макаронам раскрыть свой природный вкус. Чеснок или лавровый лист для аромата. Если хотите придать пасте легкой пикантности, добавьте один целый зубчик чеснока или половинку лаврового листа. Во время варки эти ингредиенты отдают легкий аромат, поэтому блюдо получается насыщенным на вкус. Такие макароны можно есть даже без соуса.

Почему оливковое масло значительно лучше сливочного масла