Макияж для нависших век и увеличения глаз: основные лайфхаки, как скорректировать взгляд

Как скорректировать нависшие веки макияжем
Если верхнее веко полностью или частично перекрывает подвижную часть, его считают нависшим. Чаще всего такой недостаток возникает из-за ослабления мышц, возрастных изменений, которые происходят после 40, однако для некоторых женщин это анатомическая особенность.
Визуально форму можно скорректировать с помощью определенных уловок макияжа. Они помогут сделать глаза больше и выразительнее.
При нависании кожи практически вся косметика при открытии глаз оказывается под складкой кожи и может размазываться, превращаясь в грязное пятно. Чтобы этого не произошло, а мейк получился аккуратным и выразительным следует соблюдать определенные правила.
Правила нанесения макияжа на нависшие веки
- Наносить косметику нужно с открытыми глазами. Опытные визажисты рекомендуют наносить макияж, глядя на себя в зеркало прямо и не поднимая брови. Только в этом случае естественная складка будет четко видна, а при закрытом понять где она расположена нельзя, поэтому качественно скорректировать недостаток нависания невозможно.
- Избегайте резких линий. Удлиненные графические стрелки не только не скорректируют взгляд, но и привлекут еще большее внимание к дефекту, создадут эффект усталости и прибавят пару-тройку лет. То же самое касается и контурной обводки.
- Используем пастельные тона. Это не значит, что теперь нужно краситься исключительно в бежево-коричневой гамме, цветные средства тоже подойдут, но цвета должны быть мягкими, пастельными, а линии тщательно растушены. При ярком макияже для нависших век важно следить за тем, чтобы яркий цвет был тщательно растушен, а его предел выходил за пределы неподвижной части.
- Перламутр под запретом. Любые сверкающие фактуры еще больше усилят нависание, поэтому пользоваться ими нужно с крайней осторожностью и преимущественно во внутренних углах глаза. То же самое касается и редких текстур с влажным финишем, которые вмиг скатятся и будут выглядеть нехорошо, подчеркивая недостаток.
- Используем методы отвлечения внимания от век. В первую очередь, сделать дефект незаметным и отвлечь внимание от проблемы способен выразительный макияж бровей и ресниц. Рестницам следует уделить особое внимание тому, что при правильном применении туши это сделать легче всего.
Как нанести макияж на глаза с нависшими веками
- Сделать правильный макияж бровей. Если сделать их форму прямой и широкой, вы рискуете усилить нависание и сделаете взгляд тяжелым. Оптимальный вариант — форма с небольшим заломом, в который хвостик находится немного выше основания. Не опускайте кончики бровей слишком низко, напротив, немного приподнимите их. Эта фишка визуально скорректирует нависшее веко.
- Наносить тени светлого оттенка на все подвижное веко, а не только на часть ниже складки нависающей кожи. Тени светлого тона необходимо распределить по внутреннему уголку и покрыть ими подвижную поверхность, не доходя до наружного угла. Край нанесения не должен выходить за складку.
- Темным оттенком подчеркиваем наружный угол примерно на треть по краю роста нижних ресниц, отводя продукт в направлении висков для получения небольшой стрелки. Этим же цветом заполняем внешний уголок сверху, туша продукт диагональными движениями. Чтобы отвлечь внимание от естественно расположенной складки, рисуем «фальшивую» складку чуть выше своей с помощью темных теней, двигаясь в сторону переносицы.
- Расставляем акценты. Светлое средство точечно наносим во внутренние углы, центр подвижной части и зону под бровью, а также на поверхность от внутреннего уголка к центру.
- Густо окрашиваем ресницы и делаем на них акцент в макияже. Покрываем их двумя слоями черной туши с эффектом удлинения, уделяя особое внимание наружной и прикорневой зоне.
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