Макияж для нависших век и увеличения глаз: основные лайфхаки, как скорректировать взгляд

Если верхнее веко полностью или частично перекрывает подвижную часть, его считают нависшим. Чаще всего такой недостаток возникает из-за ослабления мышц, возрастных изменений, которые происходят после 40, однако для некоторых женщин это анатомическая особенность.

Визуально форму можно скорректировать с помощью определенных уловок макияжа. Они помогут сделать глаза больше и выразительнее.

При нависании кожи практически вся косметика при открытии глаз оказывается под складкой кожи и может размазываться, превращаясь в грязное пятно. Чтобы этого не произошло, а мейк получился аккуратным и выразительным следует соблюдать определенные правила.

Правила нанесения макияжа на нависшие веки

Наносить косметику нужно с открытыми глазами. Опытные визажисты рекомендуют наносить макияж, глядя на себя в зеркало прямо и не поднимая брови. Только в этом случае естественная складка будет четко видна, а при закрытом понять где она расположена нельзя, поэтому качественно скорректировать недостаток нависания невозможно.

Избегайте резких линий. Удлиненные графические стрелки не только не скорректируют взгляд, но и привлекут еще большее внимание к дефекту, создадут эффект усталости и прибавят пару-тройку лет. То же самое касается и контурной обводки.

Используем пастельные тона. Это не значит, что теперь нужно краситься исключительно в бежево-коричневой гамме, цветные средства тоже подойдут, но цвета должны быть мягкими, пастельными, а линии тщательно растушены. При ярком макияже для нависших век важно следить за тем, чтобы яркий цвет был тщательно растушен, а его предел выходил за пределы неподвижной части.

Перламутр под запретом. Любые сверкающие фактуры еще больше усилят нависание, поэтому пользоваться ими нужно с крайней осторожностью и преимущественно во внутренних углах глаза. То же самое касается и редких текстур с влажным финишем, которые вмиг скатятся и будут выглядеть нехорошо, подчеркивая недостаток.

Используем методы отвлечения внимания от век. В первую очередь, сделать дефект незаметным и отвлечь внимание от проблемы способен выразительный макияж бровей и ресниц. Рестницам следует уделить особое внимание тому, что при правильном применении туши это сделать легче всего.

Как нанести макияж на глаза с нависшими веками

Сделать правильный макияж бровей. Если сделать их форму прямой и широкой, вы рискуете усилить нависание и сделаете взгляд тяжелым. Оптимальный вариант — форма с небольшим заломом, в который хвостик находится немного выше основания. Не опускайте кончики бровей слишком низко, напротив, немного приподнимите их. Эта фишка визуально скорректирует нависшее веко.

Наносить тени светлого оттенка на все подвижное веко, а не только на часть ниже складки нависающей кожи. Тени светлого тона необходимо распределить по внутреннему уголку и покрыть ими подвижную поверхность, не доходя до наружного угла. Край нанесения не должен выходить за складку.

Темным оттенком подчеркиваем наружный угол примерно на треть по краю роста нижних ресниц, отводя продукт в направлении висков для получения небольшой стрелки. Этим же цветом заполняем внешний уголок сверху, туша продукт диагональными движениями. Чтобы отвлечь внимание от естественно расположенной складки, рисуем «фальшивую» складку чуть выше своей с помощью темных теней, двигаясь в сторону переносицы.

Расставляем акценты. Светлое средство точечно наносим во внутренние углы, центр подвижной части и зону под бровью, а также на поверхность от внутреннего уголка к центру.

Густо окрашиваем ресницы и делаем на них акцент в макияже. Покрываем их двумя слоями черной туши с эффектом удлинения, уделяя особое внимание наружной и прикорневой зоне.

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