Макияж / © Pexels

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После 60 лет макияж должен не скрывать возраст, а подчеркивать естественную красоту и свежесть лица. Впрочем, некоторые популярные приемы могут лишь прибавить лишних лет и сделать морщинки более заметными.

Секретами по макияжу для тех, кому за 60, поделились визажисты в комментариях VOGUE Germany.

Никакого тонального крема для контура глаз

Лучше всего использовать очень мало тонального крема — всегда того же оттенка, что и ваш тон кожи. Его следует равномерно растушевывать, чтобы выровнять изменяющийся с возрастом цвет лица. Однако вокруг глаз следует вообще избегать тонального крема.

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Консилер для зоны вокруг глаз

По словам визажистов, для зоны вокруг глаз следует использовать не тональный крем, а консилер. Впрочем, его следует наносить только на тот участок, где видны темные круги, чтобы наружная половина контуров и "гусиные лапки", более склонные к образованию морщин, остались нетронутыми.

Правильное матирование

Если вы предпочитаете более матовый цвет лица, следует нанести лишь немного матировочной пудры на определенные участки — бока носа, подбородок и носогубные складки, оставляя остальную часть кожи свежей и естественной.

Более густые брови

Брови с возрастом становятся менее густыми и имеют тенденцию немного опускаться. Именно поэтому полные и четко очерченные брови — это способ омолодить внешний вид. Чтобы достичь эффекта, следует применять карандаш светлее естественного цвета бровей.

Румяна: цвет и нанесение

Наносить румяна следует на верхнюю часть скул — движениями вверх к виску, хорошо растушевывая их для особо естественного вида. Оттенки должны быть свежими и яркими.

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Макияж глаз

Для окрашивания глаз следует использовать кремовые тени для век как основание, а затем пудровые оттенки. Следует избегать полностью матовых или очень блестящих теней. Такой макияж будет прибавлять возраст.

Атласные тени лучше подходят для выделения центра век, а матовые — чтобы очертить изгиб век и внешний уголок глаза.

Утолщение ресниц

Поскольку ресницы с возрастом имеют тенденцию выпадать и становиться тоньше, можно использовать черный или темно-коричневый карандаш. Наносить нужно у основания, чтобы определить форму, усилить эффект туши и сделать их визуально более густыми.

Окрашивание губ

Нейтральные розовые тона являются безошибочным вариантом для пани 60+. Им также подойдут красноватые тона — особенно в матовом покрытии.

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Визажисты подчеркивают, что увлажняющие, полупрозрачные варианты помогут предотвратить растрескивание губ или появление мелких морщин. Однако если губы очень бледные и не имеют четкости, их можно слегка обвести карандашом, а затем нанести стойкую матовую помаду того же оттенка, что и подводка.

Напомним, мы писали о том, каким будет идеальный педикюр на лето для женщин за 50 лет.

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