Маковий или Медовый Спас 2026— что строго запрещено делать в этот день

Церковь. / © pixabay.com

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Маковий, или Первый Спас — один из самых больших летних церковных праздников. Его отмечают 1 августа (по новому лианскому календарю). В этом году это суббота.

Что нельзя ни в коем случае делать в этот праздник, читайте в материале ТСН.ua.

По традиции, в этот день церковь чтит память семи мучеников Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара. Именно из-за созвучности слова «Маккавеи» в народе праздник начали называть Маковием, Первым Спасом или Медовым Спасом.

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Традиции на праздник Маковия

В храмах на Маковии чествуют Животворящий Крест Господень. Он символ страданий мучеников. В этот день принято посещать богослужения и молиться. В храмах традиционно освящают первый урожай меда, воду, а также букетов полевых цветов и трав — «маковейчики».

Каждое растение в этом букете имеет символическое значение:

мак – символ изобилия, защиты и семейного благополучия;

мята - олицетворяет мир, покой и здоровье;

чабрец - крепкое здоровье и очищение;

полынь – защищает от всего плохого;

бессмертник – символизирует долголетие и выносливость;

календула – здоровье и солнечная энергия;

ромашка – символ чистоты, доброты и мира.

колоски пшеницы или ржи – символизируют благосостояние.

Маковик после освящения не выбрасывали. Его высушивали и хранили дома у икон – как символ Божьего благословения. Зернышки мака часто использовали в праздничной выпечке.

На Маковии традиционно готовят выпечку с новым урожаем мака и медом. Самое известное блюдо – коршуны. В других регионах страны их еще называют ломанцами, ломанцами или лепешками. Также хозяйки выпекают рулеты и пирожки с маком.

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Что нельзя делать на праздник

Большинство народных запретов не являются церковными правилами. Главное в этот день – посетить храм, помолиться и провести время с родными. В то же время, в этот день не рекомендуется:

ссориться, не ругаться

стоит провести праздник в мире, ведь любой великий церковный праздник посвящен молитве, примирению и добрым делам.

устраивать громких гуляний

В этот день начинается Успенский пост, поэтому верующие пытаются провести день сдержанно, без чрезмерных развлечений.

перегружаться тяжелым физическим трудом

Это давняя традиция посвятить праздничный день Богу, богослужению, отдыху и общению с семьей. В то же время, если работа необходима (например, профессией или домашними обязанностями), церковь не считает это грехом.

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Напомним, в августе церковь празднует три Спаса – Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа).

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