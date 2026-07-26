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Маковий или Медовый Спас 2026— что строго запрещено делать в этот день
Главное содержание этого праздника — молитва, благодарность Богу и духовное очищение. В то же время, большинство запретов являются народными обычаями.
Маковий, или Первый Спас — один из самых больших летних церковных праздников. Его отмечают 1 августа (по новому лианскому календарю). В этом году это суббота.
Что нельзя ни в коем случае делать в этот праздник, читайте в материале ТСН.ua.
По традиции, в этот день церковь чтит память семи мучеников Маккавеев, их мать Соломонию и учителя Елеазара. Именно из-за созвучности слова «Маккавеи» в народе праздник начали называть Маковием, Первым Спасом или Медовым Спасом.
Традиции на праздник Маковия
В храмах на Маковии чествуют Животворящий Крест Господень. Он символ страданий мучеников. В этот день принято посещать богослужения и молиться. В храмах традиционно освящают первый урожай меда, воду, а также букетов полевых цветов и трав — «маковейчики».
Каждое растение в этом букете имеет символическое значение:
мак – символ изобилия, защиты и семейного благополучия;
мята - олицетворяет мир, покой и здоровье;
чабрец - крепкое здоровье и очищение;
полынь – защищает от всего плохого;
бессмертник – символизирует долголетие и выносливость;
календула – здоровье и солнечная энергия;
ромашка – символ чистоты, доброты и мира.
колоски пшеницы или ржи – символизируют благосостояние.
Маковик после освящения не выбрасывали. Его высушивали и хранили дома у икон – как символ Божьего благословения. Зернышки мака часто использовали в праздничной выпечке.
На Маковии традиционно готовят выпечку с новым урожаем мака и медом. Самое известное блюдо – коршуны. В других регионах страны их еще называют ломанцами, ломанцами или лепешками. Также хозяйки выпекают рулеты и пирожки с маком.
Что нельзя делать на праздник
Большинство народных запретов не являются церковными правилами. Главное в этот день – посетить храм, помолиться и провести время с родными. В то же время, в этот день не рекомендуется:
ссориться, не ругаться
стоит провести праздник в мире, ведь любой великий церковный праздник посвящен молитве, примирению и добрым делам.
устраивать громких гуляний
В этот день начинается Успенский пост, поэтому верующие пытаются провести день сдержанно, без чрезмерных развлечений.
перегружаться тяжелым физическим трудом
Это давняя традиция посвятить праздничный день Богу, богослужению, отдыху и общению с семьей. В то же время, если работа необходима (например, профессией или домашними обязанностями), церковь не считает это грехом.
Напомним, в августе церковь празднует три Спаса – Медовый (1 августа), Яблочный (6 августа) и Ореховый (16 августа).