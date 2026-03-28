ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Малахитовые пасхальные яйца - только два ингредиента и пасхальные яйца будут иметь дорогой оттенок

Роскошные пасхальные яйца можно сделать без всякой химии. Натуральный способ окрашивания, придаст яйцам глубокий малахитовый оттенок.

Автор публикации
Вера Хмельницкая


Пасхальные яйца. / © pixabay.com

Пасхальные яйца можно выкрасить без магазинных красителей. Существует простой и натуральный метод окрашивания, создающий роскошный малахитовый цвет. Что важно – ингредиенты есть почти на каждой кухне.

Как сделать малахитовые пасхальные яйца рассказали авторы украинского кулинарного Instagram-блога recepti_for.you.

Для окрашивания яиц понадобятся:

  • горсть чая каркаде

  • 1 ст.л куркумы

  • 2 ст.л.уксуса

Приготовление

  1. Яйца положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте каркаде и куркуму. Поставьте в огонь.

  2. После закипания добавьте уксус. Варите яйца еще 10 минут.

  3. Снимите кастрюлю с огня и оставьте на несколько часов. После этого выложите яйца на бумажное полотенце, чтобы они высохли.

  4. Пасхальные яйца можно украсить сусальным золотом: смажьте руки яичным белком, добавьте поталь и потрите яйцо.

  5. Когда белок высохнет, напыление не осыпается. Для дополнительного блеска можно смазать яйцо растительным маслом.

Напомним, мы писали о том, что обязательно следует положить в пасхальную корзину , кроме пасхальных яиц.

Дата публикации
Количество просмотров
23
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie