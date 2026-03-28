Малахитовые пасхальные яйца - только два ингредиента и пасхальные яйца будут иметь дорогой оттенок
Роскошные пасхальные яйца можно сделать без всякой химии. Натуральный способ окрашивания, придаст яйцам глубокий малахитовый оттенок.
Пасхальные яйца можно выкрасить без магазинных красителей. Существует простой и натуральный метод окрашивания, создающий роскошный малахитовый цвет. Что важно – ингредиенты есть почти на каждой кухне.
Как сделать малахитовые пасхальные яйца рассказали авторы украинского кулинарного Instagram-блога recepti_for.you.
Для окрашивания яиц понадобятся:
горсть чая каркаде
1 ст.л куркумы
2 ст.л.уксуса
Приготовление
Яйца положите в кастрюлю и залейте холодной водой. Добавьте каркаде и куркуму. Поставьте в огонь.
После закипания добавьте уксус. Варите яйца еще 10 минут.
Снимите кастрюлю с огня и оставьте на несколько часов. После этого выложите яйца на бумажное полотенце, чтобы они высохли.
Пасхальные яйца можно украсить сусальным золотом: смажьте руки яичным белком, добавьте поталь и потрите яйцо.
Когда белок высохнет, напыление не осыпается. Для дополнительного блеска можно смазать яйцо растительным маслом.
