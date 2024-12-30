Маланка и Щедрый вечер: какие традиции существуют и что нужно делать в этот день

Уже второй год подряд украинцы празднуют Маланку и Щедрый вечер по новому лианскому календарю – 31 декабря, а не 13 января – как раньше. В этот день одевают красивые костюмы, поют щедривки, водят козу Маланку и вечером садятся за праздничный стол.

Какие традиции этого дня читайте в материале ТСН.ua.

Празднование Щедрого вечера – остаток древних дохристианских обычаев. Наши предки считали, что в этот день Меланка вместе с Василием справляют гости и извещают хозяев о торжествах. Исследователи говорят, что вероятно такое объяснение было результатом объединения христианских и дохристианских обрядов.

Традиции Щедрого вечера

Обычно в этот день украинцы идут в церковь на богослужение. Затем отправляются домой и собираются за большим праздничным столом. На Щедрый вечер снова готовят обрядовую кутью – это называется Вторая кутья. Поскольку Рождественский пост закончился, то ограничений в пище нет – как на сочельник. Поэтому на стол, кроме угла, ставят мясные блюда, студень, вареники и пироги с разными начинками. В общем, считалось, что этот ужин должен символизировать достаток.

Трапезу начинают с молитвы. Затем — сжигают дедуля, которого хозяин заносил в дом на Святый вечер, 24 декабря.

Традиции праздника Маланки

Одна из величайших традиций Щедрого вечера – хождение с вертепом и вождение Козы. На праздник принято переодеваться у животных и фольклорных персонажей. Обычно в Маланку перевоплощается холостой парень, а женщины предстают в образах мужских героев. Среди других персонажей – Василий, Коза, Дед, Баба, Медведь, Цыган, Черт и Доктор.

Козу Маланку одевают в венок с лентами, бусы и другие украшения. Ее парень Василий одевает жупан, шаровары и сапоги. В костюмах люди ходят от дома к дому, поют щедривки, развлекают хозяев танцами и шутками.

Гадания

По народным поверьям, гадание ночью против 1 января считается достоверным. Например, незамужние девушки клали под подушку четырех королей из бревна карт, чтобы увидеть во сне будущего жениха. Кроме того, клали под подушку расчески и, ложась спать, нашептывали: "Суженый-ряженый, расчеши мне голову!". Кто приснится, с тем придется идти под венец.

Также девушки выходили на улицу, и которая первой из животных встретится, таким на удачу наделит судьба суженого: если пес, то злым, а жизнь будет собачьей, овца — тихой и смирной и т.д. У ворот насыпают три кучки зерна, а утром проверяют: если их никто не трогал, то семейная жизнь будет счастлива, и наоборот.

Уже на рассвете 1 января, в праздник Василия, в Украине ребята начинали посевать зерном. В народе считалось, что посева приносят благополучие, счастье и большой урожай на весь год.

Напомним, в Украине на рождественско-новогодние праздники издавна существовали традиции колядования, щедрования и засева. Они отличаются определенными обрядами, которые каждый украинец должен помнить.

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