Маланка и Василий: когда празднуем по новому календарю / © ТСН

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Речь идет о Маланке и Василии. В эти дни молодежь переодевается в народных персонажей, ходит от дома к дому с песнями, водит козу, а на следующее утро парни отправляются посевать зерном.

С этими праздниками связано немало обычаев, которые в одних семьях помнят до сих пор, а в других постепенно забывают. Отдельная история — народные приметы и гадания, без которых когда-то трудно было представить Щедрый вечер. Когда Маланка и Василия в 2027 году, как правильно отмечать эти дни и какие запреты соблюдали наши предки, читайте в материале.

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Когда Маланка и Василия в 2027 году: даты по новому и старому стилю

После перехода части украинских церквей на новый юлианский календарь даты зимних праздников сместились. Теперь Маланку отмечают 31 декабря, а Василия — 1 января. В то же время многие украинцы продолжают праздновать по старому стилю.

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В 2027 году даты следующие:

31 декабря 2026 года — Маланка, или Щедрый вечер;

1 января 2027 года — день святого Василия Великого;

13 января 2027 года — Маланка по старому календарю;

14 января 2027 — Василия по старому календарю.

Традиционно Маланку празднуют в канун дня святого Василия. Вот почему эти даты тесновато соединены меж собой. Вечер 31 декабря или 13 января в зависимости от календаря называют Щедрым вечером. А на следующее утро настает время посева.

Маланка: как празднуют Щедрый вечер в Украине

Маланка — праздник, в котором христианские традиции переплелись с древними народными обрядами. Его название связано с преподобной Меланией Римлянкой, память которой чтят накануне дня святого Василия.

Хозяйки обычно заранее готовились к Щедрому вечеру: убирали дом, накрывали стол и собирали родных. В отличие от Сочельника, когда традиционно готовят песни, в этот вечер на столе было немало мясных угощений.

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Готовили домашние колбасы, холодец, вареники, пироги, запеченное мясо и щедрую кутью. Особой популярностью пользовались блюда из свинины. В народе свинью считали символом достатка и благосостояния, поэтому присутствие на праздничном столе имело особое значение.

После ужина начиналось самое интересное — щедрование. Молодежь собиралась группами, одевала костюмы и ходила к соседям и родственникам с песнями и шутками. Участники таких групп изображали Маланку, Василия, деда, бабу, черта, козу и других персонажей.

Один из самых известных обрядов — вождение козы. Парень или девушка переодевались в козу, а остальные участники сопровождали ее песнями и веселыми сценками. В разных регионах обряд имел свои особенности, но смысл оставался подобным: коза символизировала плодородие, урожай и жизненную силу.

Хозяева радостно встречали щедрователей, угощали их вкусностями и благодарили за хорошие пожелания. Считалось, что щедрая гостиная и гостеприимство помогут обеспечить семье добрый год.

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Посевание на Василия: почему первыми должны приходить парни

Если вечером на Маланку принято щедровать, то утро на Василия начинается с посевания. По давней украинской традиции, парни и мужчины обходят дома, рассыпают зерно и желают хозяевам счастья, здоровья и богатства.

Для обряда чаще всего используют пшеницу, рожь или другое зерно. Засевальники произносят короткие стихотворные пожелания, которые в народе называют посевалками. В них обычно вспоминают хороший урожай, обилие в доме, здоровье для всей семьи и счастливый год.

Почему сеять должны именно парни? По народному обычаю, первым в дом в начале года должен зайти мужчина. Верили, что подобная встреча принесет хозяевам удачу. Поэтому девушек традиционно не приглашали к обряду посевания.

Хозяева благодарили засевальщиков и давали им деньги, конфеты или фрукты. А зерно, которое оставалось после обряда, не спешили убирать. В некоторых местностях его собирали и хранили как символ будущего урожая.

Гадания на Маланку: как девушки пытались увидеть будущее

Маланка издавна считалась одним из самых интересных вечеров для девичьих гаданий. Незамужние девушки собирались компаниями, загадывали желания и пытались узнать, встретят ли в этом году суженого.

Среди самых известных способов гадания были следующие:

Гадание с сапогом. Девушка снимала один сапог и бросала его через плечо или за ворота. Затем смотрела, куда указывает носок обуви. По поверью, именно с той стороны должен был прийти будущий жених. Гадание на воске. Растопленный воск выливали в миску с холодной водой. Когда он застывал, девушки рассматривали образовавшиеся фигуры и пытались объяснить их значение. Одни формы связывали с любовью, другие с путешествиями, переменами или новыми знакомствами. Гадание на зерне. Для этого загадывали желания, брали горсть зерна и считали крупинки. Парное количество, по народному поверью, предвещало осуществление задуманного, нечетное, что придется еще подождать.

Конечно, такие гадания следует воспринимать как часть народного фольклора. Однако именно благодаря подобным обычаям праздник Маланки сохранил свою особую атмосферу.

Что нельзя делать на Маланку и Василия: народные запреты и приметы

С Маланкой и Василием связано немало поверий. Наши предки верили, что то, как человек проведет эти праздничные дни, может сказаться на его жизни в течение всего года.

В первую очередь, пытались не ссориться с родными и соседями. Считалось, что конфликты на праздники могут принести раздор в семью. Также не советовали отказывать щедрователям и посевщикам, ведь их пожелания воспринимали как хороший знак для хозяев.

Среди других народных запретов были следующие:

Не одалживать деньги. По поверью, тот, кто отдаст деньги взаймы в начале года, рискует провести весь год в финансовых затруднениях. Не убирать и не заниматься тяжелой работой. Праздничное время пытались посвятить семье, гостям и отдыху. Не одевать грязную или старую одежду. Новый год хотели встречать чистоплотными, в чистом наряде, чтобы и последующие месяцы были удачными. Не отказывать в помощи. Считалось, что щедрость и благие поступки возвращаются к человеку. Не держать обиды и не желать никому зла. На праздники пытались помириться с теми, с кем были в ссоре.

Были и приметы, связанные с будущим благополучием. Например, если на Василия первым в дом заходил мужчина, это считали хорошим признаком. А помолвка в этот день, по народным представлениям, обещала счастливую супружескую жизнь.

Также верили, что у ребенка, который родился на Василия, будет счастливая судьба. Конечно, все эти приметы относятся к народным верованиям и не являются церковными правилами.

FAQ

Когда Маланка и Василия в 2027 году?

По новому церковному календарю Маланку отмечают 31 декабря 2026, а Василия — 1 января 2027 года. По старому стилю даты празднования приходятся на 13 и 14 января 2027 соответственно.

Что нужно делать на Маланке и Василия?

На Маланку принято собираться семьей за праздничным столом, щедровать, петь обрядовые песни и участвовать в народных гуляниях с переодеваниями и вождением козы. Утром на Василия мальчики и мужчины ходят посевать зерном, желая хозяевам здоровья, счастья и довольства. Также по народной традиции в эти дни стараются не ссориться, не оскорблять близких и помогать нуждающимся.

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