Мальчик погиб после опасного TikTok-челленджа: что известно

Телефон / © pixabay.com

Реклама

Великобритания ошеломлена трагической гибелью 12-летнего Оливера Гормана из Хайда (Теймсайд). Он скончался после вдыхания аэрозольного дезодоранта. Семья и коронер считают, что смерть могла быть связана с опасным онлайн-челленджем в социальных сетях, известным как хромирование.

Об этом пишет Metro.

Что произошло?

Оливера нашли без сознания в его спальне вскоре после того, как семья вернулась из отпуска. Мать, Клер Гиллеспи, пыталась провести сердечно-легочную реанимацию, но спасти мальчика не удалось.

Реклама

Вскрытие подтвердило, что смерть наступила в результате вдыхания бутана — пропеллента, содержащегося в аэрозольных дезодорантах. Вокруг Оливера нашли несколько пустых банок.

Помощник коронера Эндрю Бриджмен пришел к выводу, что это был несчастный случай, вызванный ушедшим «трагически не так» «рекреационным удовольствием». Он отметил, что Оливер не собирался совершить самоубийство.

Беспокойство коронера и призыв матери

Следствие сосредоточило внимание на опасных тенденциях в соцсетях. В частности, в TikTok, где распространено «хромирование» — съемка на видео процесса вдыхания паров аэрозолей. Коронер Бриджмен выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу легкого распространения таких челленджей среди уязвимой молодежи и заявил, что обратится к министру культуры по поводу бездействия платформы.

Бриджмен призвал к лучшей маркировке опасных продуктов и потенциальному введению возрастных ограничений на покупку аэрозольных дезодорантов. Мать Оливера, Клер Гиллеспи, призвала родителей не держать эти продукты дома, чтобы избежать трагедии, отмечая скорость, с которой произошел инцидент.

Реклама

Это произошло мгновенно. Он провел в своей спальне 20 минут и его уже не стало», — отметила мать.

Читайте также Мальчик съел 200 магнитов — операция чуть не кончилась трагедией

Позиция TikTok

Представитель TikTok в ответ на запросы СМИ заявил, что платформа не позволяет контент, пропагандирующий опасные действия, и опроверг, что «хромирование» является трендом на их ресурсе.

Семья Оливера планирует передать его телефон производителю, чтобы попытаться получить данные и установить, был ли мальчик знаком с этим опасным челленджем.

Напомним, в Новой Зеландии 13-летний подросток попал в больницу с острой болью в животе после того, как проглотил около 200 мощных неодимовых магнитов. Врачи были вынуждены удалить часть его кишечника из-за разрушительных повреждений, вызванных этими предметами.

Реклама

В Южной Корее одна женщина стала популярной в Сети после того, как рассказала, что за последние 15 лет потратила 300 миллионов вон ($210 000) на около 400 косметических процедур.