Мальчик проглотил 200 магнитов / © sciencealert

В Новой Зеландии 13-летний подросток попал в больницу с острой болью в животе после проглочения около 200 мощных неодимовых магнитов. Врачи были вынуждены удалить часть его кишечника из-за разрушительных повреждений, вызванных этими предметами.

Об этом пишет Sciencealert.

Мальчик признался врачам, что неделю назад проглотил, как он предполагал, около 100 магнитов. Рентгеновский снимок показал, что в его кишечнике образовались четыре линейные цепи. Эти магниты, соединившись через стенки кишечника, сжимали ткани, вызывая некроз под давлением (отмирание тканей из-за нехватки крови). Несмотря на сложную операцию, подросток выздоровел и выписали его через восемь дней.

Нарушение запрета и онлайн-риски

Этот случай особенно тревожен, поскольку Новая Зеландия еще в 2013 году запретила продажу сверхмощных редкоземельных магнитов (NIB) из-за серии госпитализаций. Мальчик рассказал, что магниты приобрел на зарубежной интернет-площадке TemuTM.

«Проглатывание небольших мощных магнитов чревато для жизни», — отмечает исследователь Алекс Симс.

Он отмечает, что правительственным органам трудно обеспечить выполнение запрета по зарубежным онлайн-магазинам. Риск усиливается из-за трендов в соцсетях, где детей поощряют использовать магниты для создания имитации пирсинга на лице или языке. Врачи призывают родителей строго контролировать онлайн-покупки детей. Поскольку более 75% пациентов, проглотивших магниты, нуждаются в хирургическом вмешательстве или эндоскопии.

