Маленькая кулинарная хитрость, которая меняет все: зачем добавлять в фарш для котлет минералку

Достаточно сложно в современном мире придумать новый рецепт. Но можно усовершенствовать давно любимое блюдо. К примеру, котлеты.

Да, некоторые кулинары рекомендуют добавлять в фарш для котлет обычную минеральную воду. Разберемся, зачем так делать и сколько воды на килограмм фарша нужно брать, чтобы он не уплыл.

Это один из секретов приготовления давно известного блюда. Обычно, чтобы котлеты стали более сочными, к ним добавляют овощи, соленые огурцы, томатный сок. Но также можно попытаться добавить газированную минеральную воду. Это достаточно необычный вариант.

Минеральную воду можно добавлять в говяжий, куриный или смешанный фарш. Более того, кулинары утверждают, что этот ингредиент дополнительно откроет вкус и аромат специй.

Многие переживают, что жидкость испортит фарш, сделает его слишком редким, однако без нее котлеты получаются сухими и не вкусными. Даже если вы добавляете все остальные компоненты в точности по рецепту.

Сколько же газированной минеральной воды нужно лить, чтобы котлеты не поплыли? Здесь важно помнить о пропорциях и на 600-700 г готового фарша прибавлять не более 100 мл воды.

Затем тщательно перемешайте все компоненты, оставьте фарш на несколько минут, чтобы он настоялся и насытился вкусом специй. Благодаря этой хитрости можно снизить количество добавляемого в котлеты хлеба. А это помогает значительно снизить калорийность блюда.

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