Маленькое чудо для одинокого человека: как пиццерия спасла самый печальный день рождения

Работники пиццерии преподнесли своему клиенту сюрприз и смогли поднять ему настроение, несмотря на то, что семья забыла поздравить его с днем рождения. / © unsplash.com

Пользователь соцсетей поделился эмоциональной историей о том, как обычный заказ пиццы спас его настроение в день рождения . Мужчина, о празднике которого забыли даже самые близкие родственники, решил устроить себе скромный ужин, но оставил поварам очень специфическую инструкцию.

Об этом случае человечности и внимания к деталям рассказывает Mirror.

«Чтобы вас не уволили»

Заказ состоял из веганской пиццы, наггетсов и газировки. Но важнейшей частью был сопроводительный комментарий.

Клиент написал: «У меня день рождения, и даже моя семья мне не позвонила по телефону. Мне грустно, и я очень люблю оливки. Пожалуйста, положите столько черных оливок, сколько сможете. Я хочу, чтобы их было так много, чтобы вы начали сомневаться в моем и вашем психическом здоровье. Столько, сколько сможете положить, чтобы вас не уволили. Спасибо».

Реакция заведения

Когда курьер привез еду, заказчик был ошеломлен. Пицца была настолько густо покрыта черными оливками, что под ними едва просматривался сыр – повара восприняли просьбу буквально.

Но главным сюрпризом стала не внутренность. На внутренней стороне коробки работники от руки нарисовали праздничный торт со свечами и написали заглавными буквами «С Днем рождения».

«Иногда даже малейшие жесты могут означать больше всего», — признался растроганный именинник.

В сети этот поступок назвали «чрезвычайно милым», а пользователи отметили, что персонал заведения заслуживает высокой похвалы за то, что не проигнорировал печального клиента в его особый день.

Напомним, с течением лет отношение к праздникам резко меняется, особенно у тех, кто успел прожить не одну насыщенную жизнь за свой возраст и научился слушать собственные желания. Люди, когда-то собиравшие громкие компании и принимавшие десятки поздравлений, часто решают отказаться от громких праздников , и на это они видят несколько причин.